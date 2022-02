Erster Titel seit 2018 - Sloane Stephens zurück auf der Siegerstraße

Sloane Stephens hat beim WTA-Tour-250-Turnier in Guadalajara ihren ersten Titel seit 2018 geholt. Die US-Amerikanerin schlug Marie Bouzkova in drei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.02.2022, 07:59 Uhr

© Getty Images Sloane Stephens hat in Guadalajara zugeschlagen

Fast vier Jahre lang musste Sloane Stephens warten, am Sonntag hat es nun in Guadalajara geklappt. Die US-Open-Siegerin von 2017 schlug im Endspiel des WTA-Tour-250-Turniers Marie Bouzkova mit 7:5, 1:6 und 6:2. Für Stephens, die zu Beginn des Jahres ihren langjährigen Freund Jozy Altidore geheiratet hatte, war es der siebente Triumph auf der Tour.

„Es ist erst der Beginn der Saison, es wird also noch viel Tennis gespielt werden, aber ich freue mich darüber, ein paar gute Matches gespielt zu haben“, erkläret Stephens nach ihrem Sieg. „Ich glaube, dass ich mich das gesamte letzte Jahr über vorbereitet habe, ich habe mich zum Training und zur Fitness verpflichtet. Offensichtlich habe ich nicht sofort die gewünschten Resultate erzielt, aber jetzt ist es nett, die Früchte meiner Arbeit zu sehen.“

Ihren bislang letzten Titel hatte Stephens 2018 in Miami geholt, danach war sie noch drei Mal in einem Finale gescheitert - unter anderem in Roland Garros 2018.