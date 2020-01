Erster WTA-Titel des Jahrzehnts: Ekaterina Alexandrova triumphiert in Shenzhen

Ekaterina Alexandrova hat sich den ersten Titel auf der WTA-Tour im neuen Jahrzehnt geschnappt. Die Russin besiegte im Finale von Shenzhen Elena Rybakina aus Kasachstan deutlich mit 6:2, 6:4 und sicherte sich ihren ersten Karriere-Titel.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.01.2020, 20:46 Uhr

Alexandrova war in China an Nummer fünf gesetzt und gewann im Dezember schon das 125.000-Dollar-Turnier in Limoges (Frankreich), gab in Shenzhen nur einen Satz ab und verlängerte ihre Siegesserie auf zehn Matcherfolge.

"Die gesamte Woche lief sehr gut für mich. Der erste Titel fühlt sich unglaublich an", sagte Alexandrova nach dem Endspiel. "Das erste Finale verlief nicht nach Plan, ich wollte diesmal unbedingt gewinnen."

2018 stand sie in Linz bereits im Finale, unterlag damals aber Camila Giorgi klar in zwei Sätzen.

Diesmal ging sie schnell mit 4:0 in Führung, weil sie Rybakinas starke Aufschläge entschärfte und sogar selbst Return-Winner schlug. Nach etwas mehr als einer halben Stunde holte Alexandrova den ersten Satz, Rybakina brachte nur ein Mal ihren Aufschlag durch.

Nach einem 0:1-Rückstand führte Rybakina im zweiten Durchgang aber plötzlich mit 4:2, nur um danach kein einziges Game mehr zu machen.

Rybakina verbessert sich im WTA-Ranking auf ein Career High von 30, Alexandrova wird am kommenden Montag als 26. ebenfalls einen neuen Bestwert aufzeigen. beide sind bei den Australian Open gesetzt.