Erstmals seit 2001: ATP Finals ohne Novak Djokovic, Roger Federer oder Rafael Nadal

Novak Djokovic verzichtet auf eine Teilnahme bei den ATP Finals in Turin. Damit endet eine lange Ära der Big3 bei finalen Showdown des Tennisjahres.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 05.11.2024, 20:39 Uhr

Als Roger Federer 2002 erstmals bei den ATP Finals aufschlug, sollte eine lange Zeitstrecke beginnen, deren Besonderheit noch niemand vorhersagen konnte. Rafael Nadal und Novak Djokovic fehlten noch auf der Tour und auch Roger Federer stand erst ganz am Anfang seiner Karriere. Der erste Wimbledon-Titel folgte einige Monate später. Lleyton Hewitt verteidigte in Shanghai seinen Titel bei dem Turnier in Shanghai, dass noch als ATP Masters Cup den Jahresabschluss bildete.

Zwölf Monate zuvor siegte der ehemalige Weltranglistenerste aus Australien in seiner Heimat in Sydney beim Jahresendturnier. Das Jahr 2001 war für die nächsten 23 Jahre das letzte Event, welche ohne die Namen Federer, Nadal oder Djokovic stattfand. Die Protagonisten hießen zu dieser Zeit noch neben Hewitt etwa Kafelnikov, Rafter oder Agassi. Nach der Absage von Novak Djokovic für die Ausgabe in der kommenden Woche, ist es genau wie zu Beginn des Jahrtausends: die Big3 fehlen komplett.

Letzter gemeinsamer Auftritt im Jahr 2019

2006 nahm Rafael Nadal erstmalig an den Finals teil. Im folgenden Jahr folgte die Premiere von Novak Djokovic. Es war auch der erste gemeinsame Auftritt der Big3 bei einem Jahresendshowdown. Letztmalig geschah dies bei den Finals 2019 in London.

Nun beginnt auch bei den ATP Finals eine neue Ära ohne die großen Drei, die beim letzten Aufgalopp des Jahres jedoch nie so richtig dominant waren. Novak Djokovic konnte sieben Mal die letzte Trophäe des Jahres hochhalten. Roger Federer gelang dies bei sechs Auflagen. Rafael Nadal durfte sich nie über einen Triumph bei den Finals freuen. Ein Fakt, der bei genauer betrachtung verständlich und doch komplett absurd klingt.