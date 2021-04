Es geht bergab mit den französischen Frauen

Das gab es seit 35 Jahren nicht: Unter den besten 50 Spielerinnen der Welt scheint keine Französin auf.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.04.2021, 17:49 Uhr

© Getty Images Ende 2019 war noch alles gut: Garcia und Mladenovic mit der Fed-Cup-Trophäe

Die französische Serie hing schon vergangenen Montag an einem seidenen Faden: Da schafft es Fiona Ferro gerade noch auf Platz 49 der WTA-Weltrangliste. Ganz aktuell ist es aber passiert - keine einzige Frau aus der Grand Nation rangiert unter den besten 50 Spielerinnen der Welt. Erstmals seit 1986.

Was umso erstaunlicher ist, als dass der letzte in traditioneller Form ausgetragene Fed Cup an Frankreich ging. Ende 2019 war´s, als Kristina Mladenovic und Caroline Garcia in Australien der Weltranglisten-Ersten Ashleigh Barty vor deren Heimpublikum den Titel weggeschnappt haben. Noch dazu mit dem Sieg im Doppel, für den sich die einstmals bestens befreundeten Mladenovic und Garcia noch einmal zusammengerauft hatten.

Fast ebenso legendär wie der sportliche Erfolg der Französinnen damals in Perth: Der Sturz von Kapitän Julien Benneteau bei der Siegesfeier, die mit einem eingegipsten Bein endete.

So sind es also aktuell vier französische Frauen, die auf ein mindestens zweistelliges Ranking pochen können. Im Vergleich dazu finden sich unter den Top 100 insgesamt 17 Spielerinnen aus den USA und deren zehn aus der Tschechischen Republik.

