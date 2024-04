WTA Madrid: Coco Gauff denkt bei 6:0, 6:0 an die spanischen Fans

Coco Gauff hat es bei ihrem Einstieg in das WTA-Tour-1000-Turnier in Madrid eilig gehabt. Aus einem guten Grund.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.04.2024, 17:49 Uhr

6:0 und 6:0 nach 51 Minuten, das ist ein Ergebnis, das auf höchster Profiebene doch eher selten vorkommt. Gut: Vergangene Woche in München hat Jan-Lennard Struff den dortigen Titelverteidiger in nur 45 Minuten mit 6:2 und 6:0 nach Hause geschickt. Aber dennoch: Coco Gauff hat gegen Arantxa Rus eben gar kein Spiel abgegeben. Und danach im - ebenfalls sehr kurzen - On-Court-Interview auch eine Erklärung dafür parat gehabt: Sie wüsste ja, dass die Fans allesamt auf Rafael Nadal warten, dessen Match gegen Darwin Blanch unmittelbar nach ihrem angesetzt war. Da wollte sie keine Zeit verlieren.

Gauff hat mit Matches im Vorprogramm der großen Männerlegenden ja schon Erfahrung: Im vergangenen Jahr gab es bei den US Open mehrere Sessions, bei denen Gauff unmittelbar vor Novak Djokovic auf dem Court stand.

Osaka und Svitolina scheitern

Deutlich länger war Naomi Osaka beschäftigt. Und dann am Ende sogar erfolglos. Osaka unterlag Liudmilla Samsonova mit 2:6, 6:4 und 5:7. Samsonova war als Nummer 15 gesetzt als Favoritin in die Partie gegangen, hat in den letzten Wochen aber auch wenig gespielt und gewonnen.

Von den gesetzten Spielerinnen konnten am Donnerstag Maria Sakkari (5) gegen Donna Vekic, Jelena Ostapenko (9) gegen Jessica Bouzas Maneiro, oder auch Beatriz Haddad Maia (11) gegen Sara Errani überzeugen.

Ausgeschieden ist dagegen Elina Svitolina, die Lokalmatadorin Sara Sorribes Tormo mit 3:6 und 5:7 unterlag.

