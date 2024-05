WTA Madrid: Sabalenka und Swiatek - Ein neuer Sandplatzklassiker

Iga Swiatek und Aryna Sabalenka bestreiten am Abend (ab 18:30 Uhr) das Finale des WTA-Turniers in Madrid. Auf Sand nicht das erste Endspiel beider Kontrahentinnen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 04.05.2024, 08:35 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka und Iga Swiatek trafen bereits im letzten Jahr im Endspiel aufeinander.

Wenn am Ende eines Turniers die beiden führenden Spielerinnen der Weltrangliste aufeinandertreffen, verspricht das einen besonderen Nervenkitzel. Iga Swiatek schien in den vorherigen Runden von Madrid geradezu unschlagbar. Aryna Sabalenka kann mit einem Sieg im Endspiel die Titelverteidigung gelingen.

Bereits im letzten Jahr bestritten beide Spielerinnen das Endspiel in der spanischen Hauptstadt. Mit dem eben besseren Ende für die aktuelle Zweitplatzierte im Ranking. Bereits zum dritten Mal spielen Swiatek und Sabalenka ein Endspiel auf Sand als Nummer eins und zwei der Weltrangliste aus.

Navratilova und Evert vierfach in selber Konstellation auf Sand

In den letzten 40 Jahren gab es diese Konstellation auf der Asche nur einmal häufiger. Martina Navratilova und Chris Evert trafen sich in dieser Konstellation zu vier Endspielen. Das Duell zwischen Swiatek und Sabalenka könnte also ein „Klassiker des Damentennis“ werden, da von weiteren Duellen ausgegangen werden kann. Nicht nur auf der Asche.

