WTA Madrid: Aryna Sabalenkas neue Wohlfühloase

Zum dritten Mal steht Aryna Sabalenka im Endspiel von Madrid. Der dritte Titel in der spanischen Hauptstadt ist nicht mehr weit entfernt.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 03.05.2024, 17:27 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Aryna Sabalenka kann das Turnier in Madrid mit ihrem dritten Titel krönen.

Für Aryna Sabalenka hat sich das Turnier in Madrid zu einer Wohlfühloase entwickelt. Die Belarussin gewann 2023 und 2021 den Titel in der Caja Magica. Im letzten Jahr besiegte die 25-Jährige ihre morgige Finalgegnerin Iga Swiatek im Endspiel, 2021 gelang gegen Ashleigh Barty der erste Triumph.

Interessant dabei ist jedoch die Gesamtbilanz von Aryna Sabalenka in Madrid. Die ersten beiden teilnahmen 2018 und 2019 endeten mit Erstrundenniederlagen. Nach der coronabedingten Absage im Jahr 2020, folgte ein Jahr später der erste Titelgewinn in der größten Metropole Spaniens.

Aryna Sabalenka steht vor drittem Titel in Madrid

2022 setzte es dann erneut das Aus in Runde eins, ehe im vergangenen Jahr der zweite Titelgewinn in Madrid gelingen sollte. Zwei Titeln stehen also drei Erstrundenniederlagen gegenüber.

Mit einem Sieg im Endspiel am Samstag gegen Iga Swiatek könnte das Verhältnis ausgeglichen sein. Und Madrid endgültige eine neue Wohlfühloase für Sabalenka werden.

Hier das Einzel-Tableau aus Madrid