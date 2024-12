Eugenie Bouchard erleidet Augenverletzung beim Pickleball

Eine Augenverletzung bremst den ehemaligen Tennisstar Eugenie Bouchard aktuell aus. Der Zwischenfall ereignete sich beim Training der neuen Leidenschaft der Kanadierin: Pickleball.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.12.2024, 17:57 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Eugenie Bouchard spielt beim Pickleball groß auf.

Dass Eugenie Bouchard aktuell lieber mit Pickleball Schlagzeilen schreiben möchte, ist grundsätzlich nicht neu. Die Kanadierin ist auf der Pickleball-Tour in den USA unterwegs und lässt die WTA Tour und damit den Tennisschläger seit einiger Zeit vermehrt liegen. Auch wenn die 30-Jährige stets betont, dass Tennis immer noch ihre große Leidenschaft sei.

Die neue Liebe führte nun jedoch zu einem schmerzhaften Zwischenfall. Im Pickleball-Training verletzte ein Ball Bouchard am Auge, was einen Aufenthalt in der Notaufnahme zur Folge hatte. Als Ergebnis steht eine Verletzung an der Hornhaut in der Krankenakte, die jedoch keine bleibenden Schäden zur Folge hat. Die ehemalige Wimbledon-Finalistin bedankte sich über die sozialen Netzwerke für die Anteilnahme ihrer Gefolgschaft, nachdem sie über denselben Weg den Zwischenfall öffentlich machte.

Eugenie Bouchard konnte Erwartungen nicht erfüllen

Eugenie Bouchard galt schon in jungen Jahren als großes Versprechen im Tenniszirkus. Ihrer Finalteilnahme vor zehn Jahren im Wimbledon, gingen Halbfinalteilnahmen in Paris und Melbourne voraus. Der Grand-Slam-Titel schien für die Nordamerikanerin nach diesen Ergebnissen nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Die herausgenden Leistungen konnte die zwischentzeitlich Fünfte der Weltrangliste jedoch nicht mehr bestätigen und hatte fortan mit Verletzungen zu kämpfen.

Zuletzt schlug “Genie” im August beim 1000er-Event im heimischen Toronto auf der WTA Tour auf. Dort scheiterte der kanadische Fanliebling jedoch direkt in der ersten Qualifikationsrunde. Ihren letzten Toursieg feierte Bouchard im September 2023.