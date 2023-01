Eurosport-Experte Mats Wilander: "Iga Swiatek bereichert den Sport ungemein"

Vor Beginn der Australian Open 2023 hat sich Eurosport-Experte Mats Wilander den Fragen internationaler Journalisten gestellt. Und über die großen Favoriten bei den Männern und Frauen referiert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.01.2023, 13:16 Uhr

© Getty Images Mats Wilander mit Iga Swiatek bei den French Open 2022

Mats Wilander weiß, wie man in Melbourne zu Grand-Slam-Ehren kommt. Gleich drei Mal hat der legendäre Schwede den Titel bei den Australian Open geholt: 1983, 1984 und 1988. Seit Jahren begleitet Wilander als Experte für Eurosport die größten Turniere im Tenniszirkus. Und er hat sich vor Beginn der Australian Open 2023 in einer Gesprächsrunde mit internationalen Journalisten seine Gedanken gemacht.

Mats Wilander über ...

... die Favoritin bei den Frauen, Iga Swiatek:

Alle anderen Spielerinnen und auch ich glauben, dass es nur einen einzigen Weg gibt, Iga zu schlagen. Und das gelingt nur auf einem schnellen Court. Man muss den Ball richtig hart schlagen. Und man darf Iga keine Zeit geben. Iga ist die große Favoritin. Und ihre größte Herausforderung ist es, daran zu glauben, dass sie Probleme während eines Matches besser lösen kann als ihre Konkurrentinnen. Wenn sie das schafft, wird sie sehr, sehr schwierig zu schlagen sein. Sie bereichert den Sport ungemein.

... die Verletzungsprobleme von Carlos Alcaraz:

Wir sollten uns Sorgen über jemanden machen, der Nummer eins in der Welt ist, erst 19 Jahre alt, der sich nach den US Open alle Zeit genommen hat, um sich zu regenerieren. Und der dennoch nicht zurückkommen kann. Das sagt mir, dass diese Verletzung nicht einfach zu behandeln ist. Es ist traurig, dass er rausziehen musste und mit 19 Jahren verletzt ist. So etwas gefällt mir nicht. Das sind schlechte Nachrichten.

... die Chancen von Nick Kyrgios:

Ich glaube, es gibt zwei Turniere, die ihm wichtig sind: die Australian Open und Wimbledon. Diese beiden finden auf Belägen statt, die ihm am besten liegen. Ich glaube, er wird bei diesen beiden Events richtig gefährlich sein. Für mich sind Alcaraz und Kyrgios die beiden unterkaltsamsten Spieler. Aber das heißt nicht, dass sie auch die beiden besten sind.

... die NextGen und Holger Rune:

Ich glaube, Holger Run könnte der nächste große Spieler sein, weil er ganz fest an sich glaubt. Er hat einen extrem aggressiven Stil. Er sit physisch schon extrem stark, sei es nun, wie er den Ball schlägt oder wie er sich bewegt. Ich tippe af ihn, weil sein Spiel absolut mächtig ist. Sein Aufschlag ist nicht so toll. Aber auch der Aufschlag von Carlos Alcaraz ist nicht großartig. Aber der Fakt, dass es Carlos geschafft hat, mit 19 ein Grand-Slam-turnier zu gewinnen, zeigt Holger Rune: Hey. Ich kann mit 19 oder 20 gewinnen."

