Eva Lys stimmt sich mit Besuch im Porsche-Museum auf Auftaktmatch ein

Abwechslungsreiche Vorbereitung für Porsche Friend Eva Lys im Vorfeld des Porsche Tennis Grand Prix: So trainierte Lys auf dem Centre-Court der Porsche-Arena mit US-Open-Siegerin Coco Gauff - und sie besuchte sie erstmals das Porsche-Museum.

von PM / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 14.04.2026, 16:11 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Porsche Eva Lys

Der Abstecher nach Zuffenhausen war eine Herzensangelegenheit für Eva Lys. „Ich will schon so lange ins Porsche-Museum, jetzt hat es endlich geklappt“, freute die 24-jährige Hamburgerin, die eine ganz besondere Beziehung zu Porsche hat: Seit 2025 ist sie der Marke als Porsche Friend verbunden und fühlt sich in dieser Rolle sichtlich wohl. „Ich war schon vorher ein großer Fan von Porsche und empfinde es als Privileg, ein Unternehmen mit einer so faszinierenden Tradition und Geschichte repräsentieren zu dürfen.“

Faszinierend fand Eva Lys auch die im Porsche-Museum ausgestellten Fahrzeuge. Angetan haben es ihr vor allem die „richtig schnellen Autos“, und so verwundert es nicht, dass ihre Aufmerksamkeit neben all den Klassikern besonders ein Rennwagen angezogen hat – der Porsche 917/20. Bekannt als „Sau“ oder „Trüffeljäger“ erreichte er 1971 durch seine pinke Lackierung mit Metzger-Zuschnittmustern Kultstatus. „Den würde ich nehmen, wenn ich mich entscheiden müsste“, lächelte sie, „obwohl mir eigentlich alle Autos hier super gut gefallen.“

© Porsche Eva Lys

Was Eva Lys bei ihrem Rundgang neben den ausgestellten Kostbarkeiten auf vier Rädern vor allem beeindruckt hat, ist die Geschichte des Unternehmens. „Ich habe so viel über das Unternehmen erfahren, vor allem auch über Ferdinand Porsche, der immer an seine Vision von einem vollkommenen Sportwagen geglaubt hat“, sagt die hoffnungsvollste deutsche Nachwuchsspielerin. „Ich erkenne da viele Parallelen zu uns Spielerinnen und unserem Sport. Auch wir sind nicht von Anfang an perfekt, dürfen uns aber nicht entmutigen lassen und müssen hart dafür arbeiten, immer besser zu werden.“

Seit ihrer Rückkehr in die Porsche-Arena hat der Porsche Tennis Grand Prix absolute Priorität für Eva Lys. Sie greift am Dienstag um 18.30 Uhr in das mit zahlreichen Topspielerinnen besetzte Stuttgarter Traditionsturnier ein. Ihre starke Auftaktgegnerin ist die einstige Weltranglistenzweite Paula Badosa aus Spanien.





