Porsche Tennis Grand Prix: Laura Siegemund eröffnet den Center Court

Laura Siegemund, die in Stuttgart beim Porsche Tennis Grand Prix ihren wohl größten Karriere-Triumph gefeiert hat, wird heut um 16:30 Uhr das erste Match auf dem Center Court der 2026er-Ausgabe bestreiten.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 12.04.2026, 20:47 Uhr

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© Getty Images Laura Siegemund sorgt in Stuttgart immer für Stimmung

Welcher deutsche Tennisfan erinnert sich nicht an das Jahr 2017, als Laura Siegemund in Stuttgart ihren zweiten Karriere-Titel im Einzel gefeiert hat? Es war ein richtiger Krimi, den die Lokalmatadorin gemeinsam mit Kristina Mladenovic damals abgeliefert hat. Und in dem sich Siegemund am Ende mit 7:5 im entscheidenden Tiebreak durchsetzen konnte.

Eine Da Capo bei der aktuellen Ausgabe wäre eine mittlere bis große Überraschung. Denn sollte sich Laura Siegemund gegen Victoria Tomova durchsetzen, dann würde in Runde zwei Iga Swiatek warten. Verrückt: Die Polin ist beim Porsche Tennis Grand Prix 2026 nur an Position drei gesetzt. Hinter Elena Rybakina und Coco Gauff.

Auch Lys mit schwierigem Weg

Ähnlich spannende Aussichten wie Siegemund hat ja auch Eva Lys. Denn mit einem Auftaktsieg gegen Paula Badosa würde die Hamburgerin in Runde zwei auf Elina Svitolina treffen. Und die spielt eine richtig starke Saison.

Am Montag aber gehört die große Bühne in der Porsche Arena zunächst einmal Laura Siegemund, die um 16:30 Uhr gegen Tomova den Center Court für dieses Jahr eröffnet. Danach folgen noch Antonia Ruzic und Liudmila Samsonova. Ein Programm zum Reinkommen also, ehe die „Big Guns“ dann ab Dienstag eingreifen.

Hier das Einzel-Tableau in Stuttgart

