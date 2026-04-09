Porsche Tennis Grand Prix: Aryna Sabakenka muss Start in Stuttgart absagen

Die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka kann aufgrund einer Verletzung nicht am Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart teilnehmen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.04.2026, 17:10 Uhr

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© Getty Images Aryna Sabalenka erreichte 2025 das Finale

Aryna Sabalenka hat ihre Teilnahme am Porsche Tennis Grand Prix (13. bis 19. April) am Donnerstag abgesagt. Wie die Weltranglistenerste auf Instagram mitteilte, kann sie aufgrund einer Verletzung nicht in Stuttgart aufschlagen. Welche körperlichen Probleme sie genau plagen, gab Sabalenka nicht bekannt.

“Leider habe ich mich nach Miami verletzt, und obwohl ich alles getan habe, um rechtzeitig wieder voll einsatzfähig zu sein, bin ich nicht bereit”, schrieb Sabalenka, die zuletzt erstmals in ihrer Karriere das Sunhsine Double gewonnen hatte. “Es tut mir sehr leid, dass ich dieses tolle Event verpasse.”

Rybakina führt das Feld an

Sabalenka, die beim Porsche Tennis Grand Prix im Vorjahr das Finale erreichte, wird ihr erstes Turnier auf Sand damit voraussichtlich in Madrid (21. April bis 3. Mai) bestreiten. Großes Ziel sind freilich die French Open (24. Mai bis 7. Juni) in Paris, wo die Belarussin - ebenso wie in Stuttgart - noch auf ihren ersten Titel wartet.

Neue Nummer eins des Porsche Tennis Grand Prix wird nach Sabalenkas Absage indes Elena Rybakina sein. Konkurrenz erhält die amtierende Australian-Open-Siegerin unter anderem von Coco Gauff, Iga Swiatek, Elina Svitolina, Jasmine Paolini und Mirra Andreeva.