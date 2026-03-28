WTA Masters Miami: Sabalenka holt sich den Titel und das Sunshine-Double

Aryna Sabalenka wird ihrer Favoritenrolle gerecht und schlägt Coco Gauff im Finale von Miami in drei Sätzen mit 6:2, 4:6 und 6:3.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 28.03.2026, 22:32 Uhr

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© Getty Images Aryna Sabalenka ist derzeit das Maß aller Dinge im Damentennis

Aryna Sabalenka ließ von Beginn an keinen Zweifel daran, wer dieses Finale kontrollieren würde. Mit einem frühen Break zum 1:0 brachte sie sich sofort in Position, während Coco Gauff im ersten Satz konstant dem Rückstand hinterherlief. Beim Stand von 4:2 folgte das zweite Break, die Vorentscheidung in einem einseitigen Durchgang.

Gauffs Aufschlag als Achillesferse

Immer dann, wenn Gauff ihren ersten Service traf, konnte sie mithalten. Doch sobald dieser ausblieb, wurde es kritisch. Die Unsicherheit beim zweiten Aufschlag war offensichtlich. Die Angst vor dem Doppelfehler lag förmlich in der Luft. Gegen eine aggressive Grundlinienspielerin wie Sabalenka war das fatal.

Gauff kämpfte sich zurück

Im zweiten Satz zeigte sich jedoch ein anderes Bild. Gauff stabilisierte sich, servierte präziser und erspielte sich gleich zu Beginn eine Breakchance, die sie zwar noch liegen ließ, mit der sie aber ein starkes Signal sendete. Sabalenka wirkte in dieser Phase etwas fehleranfälliger. Gauff glich mit 6:4 in Sätzen aus und plötzlich war das Match wieder offen.

Sabalenka dreht wieder auf

Sabalenka startete jedoch entschlossen in den dritten Satz und nahm Gauff, wie bereits im ersten Satz, das erste Aufschlagspiel ab. Im Gegensatz zum zweiten Durchgang blieb sie insgesamt stabil, servierte souverän und dominierte die entscheidenden Ballwechsel. Gauff fand keinen Weg mehr zurück, das Rebreak blieb aus. Nach einem 6:2 im dritten Satz war der Triumph für Sabalenka schließlich perfekt.

Historischer Doppelschlag

Mit dem Triumph in Miami sichert sich Sabalenka nach ihrem Erfolg in Indian Wells das Sunshine Double. Dieses Kunststück war vor ihr nur Größen wie Steffi Graf (1994, 1996), Kim Clijsters (2005), Victoria Azarenka (2016) und Iga Swiatek (2022) gelungen.