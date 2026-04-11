Porsche Tennis Grand Prix: Spielerinnen, Preisgeld, TV, Livestream - alle Infos!

Mit dem Porsche Tennis Grand Prix startet die Sandplatzsaison bei den Damen - in der Halle. Wie immer ist das WTA-500er-Turnier in Stuttgart glänzend besetzt. Wir haben alle Informationen!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 11.04.2026, 13:21 Uhr

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© Porsche Eva Lys

Welche Spielerinnen sind dabei?

Die absolute Weltspitze natürlich! Mit Elena Rybakina, Iga Swiatek und Coco Gauff schlagen drei der besten vier Spielerinnen der Welt auf. Aryna Sabalenka, die Weltranglisten-Erste und viermalige Finalistin in Stuttgart, musste ihre Teilnahme leider verletzungsbedingt absagen.

Aus den Top Ten weiterhin dabei sind Elina Svitolina, Jasmine Paolini und Mirra Andreeva. Damit schlagen sechs Spielerinnen aus den ersten Zehn in der Porsche Arena auf.

Auch Titelverteidigerin Jelena Ostapenko ist am Start.

Sind auch deutsche Teilnehmerinnen am Start?

Ja klar! Deutschlands Nummer 1, Lokalmatadorin und Ex-Siegerin Laura Siegemund (WTA-Nr. 51) und Eva Lys (WTA-Nr. 75) haben es aufgrund einiger Absagen noch direkt ins Hauptfeld geschafft, Ella Seidel (WTA-Nr. 85), Tamara Korpatsch (WTA-Nr. 109) und Noma Noha Akugue (WTA-Nr. 192) sind via Wildcard dabei.

Über die Qualifikation (ab 11. April, 11 Uhr) wollen zudem Julia Stusek, Eva Bennemann, Jule Niemeier, Anna-Lena Friedsam und Victoria Pohle den Sprung schaffen.

Wie viel Preisgeld gibt es für die Siegerin?

Insgesamt werden beim Porsche Tennis Grand Prix 2026 stolze 1.206.446 Millionen US-Dollar ausgeschüttet. Das Besondere natürlich: Auf die Siegerin wartet neben einem Scheck ein nigelnagelneuer Porsche. In diesem Jahr: ein Porsche 911 Carrera S Cabriolet in der Farbe Cartagenagelbmetallic.

Wann findet die Auslosung statt?

Am Samstagnachmittag. Über unseren Turnierchannel informieren wir euch über alle aktuellen Geschehnisse!

Was ist eigentlich die Porsche One Point Challenge?

Ein besonderes Schmankerl! Hier können Amateurspielerinnen und -spieler gegen die Profis antreten, in einem Match mit nur einem Punkt. Bislang zugesagt haben Elena Rybakina, Jelena Ostapenko, Jasmine Paolini, Laura Siegemund und Porsche Friend Eva Lys. Mehr dazu erfahrt ihr hier!

Wer überträgt den Porsche Tennis Grand Prix im TV und Livestream?

Sky und Eurosport. Auf Sky bekommt ihr ab Montag, 13. April alle Matches in der Porsche Arena zu sehen, via Streaming (WOW) habt ihr Zugriff auf alle Spiele des Turniers. Zudem überträgt Eurosport die Nachmittags- und Abendspiele sowie die Halbfinals und das Finale. HBO Max & discovery+ zeigen zudem ab Mittwoch alle Center-Court-Matches.

Wer hat den Porsche Tennis Grand Prix in den letzten Jahren gewonnen?

Jahr Siegerin Finalistin Ergebnis 2025 Jelena Ostapenko Aryna Sabalenka 6:4, 6:1 2024 Elena Rybakina Marta Kostyuk 6:2, 6:2 2023 Iga Swiatek Aryna Sabalenka 6:3, 6:4 2022 Iga Swiatek Aryna Sabalenka 6:2, 6:2 2021 Ashleigh Barty Aryna Sabalenka 3:6, 6:0, 6:3 2019 Petra Kvitova Anett Kontaveit 6:3, 7:6 (2) 2018 Karolina Pliskova CoCo Vandewehge 7:6 (2), 6:4 2017 Laura Siegemund Kristina Mladenovic 6:1, 2:6, 7:6 (5) 2016 Angelique Kerber Laura Siegemund 6:4, 6:0