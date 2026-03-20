Porsche One Point Challenge: Bewerbt euch jetzt!

Beim Porsche Tennis Grand Prix 2026 könnt ihr euch mit den Stars der Szene messen. Wie? Wir sagen's euch!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 20.03.2026, 09:36 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Ein Punkt, der das Leben verändert? Da klingelt's doch noch. Genau: Bei den Australian Open hatte sich Amateurspieler (aber Ex-Profi) Jordan Smith eine Million Dollar gesichert. Beim “One Point Slam”, der mit Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Andrey Rublev, Daniil Medvedev und Co. namhafte Konkurrenz im Tableau hatte.

Der Clou: Es wurde in jedem “Match” nur ein Punkt ausgespielt. Da wurden selbst die Profis nervös - wie Jannik Sinner, der einen Aufschlagfehler produzierte (erlaubt war nur ein Service).

Das ist die Konkurrenz beim der Porsche One Point Challenge

Nun könnt ihr euch mit Ruhm und Ehre bekleckern: Am Montag, 13. April 2026 um 16.30 Uhr, treten erstmalig 16 Profispielerinnen, Prominente und ambitionierte Amateure im K.-o.-Format bei der Porsche One Point Challenge gegeneinander an.

Die Gegnerinnen haben es in sich: Bislang zugesagt haben Elena Rybakina (Australian-Open-Siegerin 2026), Jelena Ostapenko (Vorjahressiegerin beim Porsche Tennis Grand Prix), Jasmine Paolini (aktuell die Nummer 7 der Welt), Laura Siegemund (Nummer 1 in Deutschland) und Porsche Friend Eva Lys (aktuelle Nummer 77 der Welt). Zwei weitere Plätze gehen an Nachwuchsspielerinnen aus dem Porsche Talent Team. Außerdem sind Langstreckenweltmeister und Ex-Formel-1-Pilot Mark Webber sowie der Torhüter des VfB Stuttgart Fabian Bredlow dabei.

Das Beste aber: Fünf Plätze werden an Tennisfans verlost! Der mögliche Hauptpreis: eine exklusive Reise nach Istanbul für zwei Personen von Turkish Airlines Holidays.

Porsche One Point Challenge: So könnt ihr einen Platz ergattern

Bewerbt euch einfach hier! Voraussetzung: Ihr seid mindestens 18 Jahre alt mit Wohnsitz in Deutschland und habt eine gültige Leistungsklasse des DTB. Solltet ihr Losglück haben, gibt's zusätzlich zwei VIP-Tickets für euch und eine Begleitung für den ersten Hauptrundentag in der Porsche-Arena. Teilnahmeschluss ist Montag, 30. März 2026, um 23.59 Uhr. Viel Glück - und im Zweifel: gute Nerven!

Ach ja: Der Porsche One Point Slam ist sicher nicht nur für die Teilnehmenden spannend - sondern auch aus Zuschauersicht. Tickets für den ersten Hauptfeldtag inklusive One-Point-Nervenkitzel gibt's hier!