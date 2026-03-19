Porsche Tennis Grand Prix: Die Top 4 der Welt kommen nach Stuttgart!

Die Superstars geben sich die Ehre: Beim Porsche Tennis Grand Prix vom 11. bis 19. April schlagen mit Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Iga Swiatek und Coco Gauff die ersten Vier der Weltrangliste auf. Mit Jasmine Paolini, Elina Svitolina und Mirra Andreeva sind insgesamt sieben Top-10-Spielerinnen am Start. Einer der Höhepunkte des attraktiven Rahmenprogramms ist am Montag, 13. April, die Porsche One Point Challenge – ein neues spannendes Show-Event mit Stars und Amateuren.

von PM

zuletzt bearbeitet: 19.03.2026, 09:42 Uhr

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© Porsche Tennis Grand Prix Elena Rybakina hat den Porsche Tennis Grand Prix 2024 gewonnen

Als eines der populärsten Turniere der weltweiten WTA Tour beweist der Porsche Tennis Grand Prix auch in diesem Jahr seine große Anziehungskraft. Mit Aryna Sabalenka als Nummer 1, der Stuttgart-Gewinnerin von 2024 Elena Rybakina, der zweifachen Turnier-Siegerin Iga Swiatek sowie French-Open-Champion Coco Gauff schlagen die vier herausragenden Spielerinnen der vergangenen zwölf Monate in der Porsche-Arena auf. Dieses Quartett der Superstars hat die letzten vier Grand-Slam-Turniere gewonnen. Zuletzt sicherte sich Elena Rybakina den Titel bei den Australian Open.



„Die vier aktuell besten Spielerinnen der Welt bei uns zu haben, ist eine besondere Auszeichnung“, sagt Turnierdirektor Markus Günthardt. „Wir freuen uns sehr, damit unserem Publikum in der Porsche-Arena einmal mehr absolutes Weltklassetennis zu präsentieren.“

Herausragendes Feld mit sieben Top-10-Spielerinnen

Als weitere Spielerinnen aus den Top 10 kehren die zweimalige-Grand-Slam-Finalistin Jasmine Paolini (Nummer 7), die 19-fache WTA-Siegerin Elina Svitolina (8) sowie mit Mirra Andreeva (10) eine der Aufsteigerinnen des Jahres 2025 nach Stuttgart zurück. Jelena Ostapenko, die French-Open-Siegerin von 2017, tritt als Titelverteidigerin in der Porsche-Arena an. Barbora Krejcikova, Gewinnerin der Grand Slams in Paris (2021) und Wimbledon (2024) sowie Olympiasiegerin Qinwen Zheng setzen ihre Comeback-Tour nach Verletzungspausen in Stuttgart fort. Zum Kreis der Favoritinnen gehört neben der Weltranglistenelften Ekaterina Alexandrova auch Linda Noskova. Die Nummer 13 der Welt erreichte vor einer Woche beim renommierten WTA-1000-Event in Indian Wells das Halbfinale.

© Porsche Tennis Grand Prix Aryna Sabalenka kommt als Favoritin zum Porsche Tennis Grand Prix 2026

Die deutschen Farben in der Porsche-Arena vertreten Laura Siegemund, die Siegerin von 2017, Porsche Friend Eva Lys und Ella Seidel. Dank einer Wildcard stehen sie direkt im Hauptfeld. Auf die Gewinnerin des Finales wartet traditionell ein exklusiver Sportwagen – in diesem Jahr ein Porsche 911 Carrera S Cabriolet in Cartagenagelbmetallic.

Porsche One Point Challenge bietet Spannung und Nervenkitzel

Ein einziger Ballwechsel kann alles entscheiden – unter diesem Motto treten erstmalig 16 Profispielerinnen, Prominente und ambitionierte Amateure bei der Premiere der Porsche One Point Challenge gegeneinander an. Das Show-Event findet am Montag, 13. April, um 16.30 Uhr auf dem Centre-Court statt. Das Turnierkonzept: Pro Match wird ein Punkt ausgespielt. Neben Turnier-Stars wie Elena Rybakina, Jelena Ostapenko, Jasmine Paolini, Laura Siegemund und Porsche Friend Eva Lys nehmen prominente Tennisfans wie Langstreckenweltmeister und Ex-Formel-1-Pilot Mark Webber und Fabian Bredlow, Torhüter des VfB Stuttgart teil. Zudem sind zwei Nachwuchsspielerinnen aus dem Porsche Talent Team dabei. Fünf Startplätze werden im Rahmen eines Gewinnspiels an tennisbegeisterte Amateure verlost. Bewerbungen sind noch bis zum 30. März über www.porsche-tennis.com möglich. Auf die Siegerin oder den Sieger der Porsche One Point Challenge wartet als Hauptpreis eine exklusive Reise nach Istanbul für zwei Personen von Turkish Airlines Holidays.

Porsche unterstützt Einrichtungen und Projekte für Kinder

Im Rahmen des gesellschaftlichen Engagements des Porsche Tennis Grand Prix unterstützt Porsche mit der Aktion „Asse für Charity“ traditionell die Arbeit gemeinnütziger Organisationen. Auch in diesem Jahr spendet der Sportwagenhersteller für jedes geschlagene Ass 100 Euro. Mit der Spendensumme, die zu gleichen Teilen an die Stuttgarter Kinderstiftung und die Stiftung Agapedia geht, sollen Einrichtungen und Projekte für Kinder im Raum Stuttgart unterstützt werden.

Karten im Vorverkauf

Karten gibt es im Vorverkauf wie gewohnt beim Easy Ticket Service (Internet www.easyticket.de oder Telefon 0711/2 55 55 55) sowie direkt unter www.porsche-tennis.com. Von Donnerstag, 16. April bis Sonntag, 19. April sind nur noch Restkarten an der Tageskasse erhältlich. Informationen zu VIP-Tickets für ein exklusives Tenniserlebnis nah an den Stars erhalten Sie per E-Mail unter vip@perfectmatch.de.