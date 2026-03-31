Porsche Tennis Grand Prix: Welches Auto gewinnt die Siegerin in 2026?

Es ist ja das Praktische beim Porsche Tennis Grand Prix: Man braucht im Prinzip nur den Hinflug buchen. Zumindest wenn man über das angemessene Selbstvertrauen für einen Turniersieg verfügt. Denn wenn's mit dem Titel klappt: Steht das Siegerinnenauto schon bereit zur Abfahrt!
Jaja, ganz so einfach ist's natürlich nicht. Stichwort Zulassung und Behörden. Aber der Gedanke, bald im eigenen Sportflitzer durch die Welt zu rauschen, ist für jede Teilnehmerin beim Porsche Tennis Grand Prix verlockend. Insbesondere Aryna Sabalenka wird heiß drauf sein: Die Weltranglisten-Erste stand schon vier Mal im Endspiel von Stuttgart und musste stets die Gegnerin davonbrausen lassen. Was im Vorjahr darin mündete, dass Sabalenka frustriert ankündigte, sich nun einen Porsche zu kaufen. Ob sie's tatsächlich getan hat oder in 2026 noch mal alles reinwirft? Die Konkurrenz hat es jedenfalls wieder in sich.
In diesem Jahr wartet auf die Gewinnerin des Porsche Tennis Grand Prix: ein Porsche 911 Carrera S Cabriolet in der Farbe Cartagenagelbmetallic. Und die Sportwagenikone aus Zuffenhausen hat es in sich: Im Heck arbeitet der charakteristische Sechszylinder-Boxermotor – im Falle des Carrera S mit zwei Turboladern und beeindruckenden 353 kW (480 PS). Das 911 Carrera S Cabriolet beschleunigt mit dem Sport-Chrono-Paket in 3,7 Sekunden von 0–100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 308 km/h.
Um das letzte bisschen an Motivation aus den Teilnehmerinnen rauszuholen, wird das Siegerinnenauto natürlich wieder in der Porsche Arena knapp hinter dem Center Court aufgebaut…
Wer diesmal den Porsche holt und bei der Siegerehrung die ersten (langsamen!) Fahrversuche unternehmen darf?
Klickt euch hier durch unsere Siegerinnen-Gallery der letzten Jahre!
Der schnellste Siegerpokal der Welt: Ein Porsche 911 Carrera S Cabriolet wartet auf die Siegerin des Porsche Tennis Grand Prix 2026!
Ein Porsche 924 für die Premierensiegerin im Jahr 1978: Tracy Austin. Die US-Amerikanerin gewinnt gleich vier Mal am Stück!
Sie ist bis heute Rekordsiegerin: Martina Navratilova erhält ihr Siegerauto 1983, ein Porsche 911 Carrera Cabriolet, von Ferry Porsche höchstpersönlich überreicht.
Elegant wie kaum eine andere auf dem Court: Gabriela Sabatini siegt 1989 in Filderstadt und erhält ein Porsche 944 S2 Cabriolet.
Einsteigen - aber bitte nicht wegfahren: Anke Huber gewinnt mit 16 Jahren völlig überraschend gegen Martina Navratilova im Endspiel. Zum Porschefahren - hier das Porsche 968 Cabriolet - ist sie allerdings noch zu jung.
Der letzte Sieg der "Grande Dame des Tennis": Martina Navratilova holt 1992 ihren sechsten Porsche - und das fünfte Porsche Carrera 911 Cabriolet.
Der zweite Sieg für Publikumsliebling Huber, im Finale gegen Titelverteidigerin Mary Pierce. Diesmal darf Huber das Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet auch fahren!
Martina Hingis, Schweizer Wunderkind, gewinnt 1996 bei der 19. Auflage des Turniers ihren ersten von vier Titeln in einem Drei-Satz-Finale gegen Anke Huber. Und: den ersten Porsche Boxster!
Die erste Siegerin nach dem Umzug in die Porsche Arena nach Stuttgart in 2006: Nadia Petrova mit ihrem roten Porsche 911 Targa 4S.
Und wieder eine Premiere: Svetlana Kuznetsova gewinnt die Erst-Auflage auf Sand im Frühjahr 2009. Und erhält das erste 7-Gang-Modell, einen Porsche Boxster S!
Mit ihr hatte keiner gerechnet: Überraschungssiegerin Julia Görges! 2011 schlägt sie sensationell die Weltranglisten-Erste Caroline Wozniacki und nimmt ein Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet mit!
Sie bezeichnete sich auf Sand einst als "Kuh auf Eis" - damit ist längst Schluss: Porsche-Markenbotschafterin Maria Sharapova macht 2014 den Stuttgart-Hattrick und einen Porsche 911 Targa 4S klar!
Der zweite Sieg in Folge beim Porsche Tennis Grand Prix für die spätere Markenbotschafterin und amtierende Australian-Open-Championesse Angelique Kerber - im deutschen Finale 2016 gegen Laura Siegemund! Der Preis: ein Porsche 718 Boxster S.
Verrückt! Nachdem sie ein Jahr zuvor im Finale unterlegen war, gewinnt Lokalmatadorin Laura Siegemund 2017 in einem dramatischen Endspiel gegen Kristina Mladenovic die 40. Auflage des Porsche Tennis Grand Prix und ein Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet.
Iga Swiatek verteidigt 2023 ihren Titel und überzeugt bei der Siegerehrung mit ihren Fahrkünsten im neuen Taycan Turbo S Sport Turismo!
Jelena Ostapenko trifft 2025 alles: Im Finale siegt sie deutlich gegen Aryna Sabalenka, die damit weiterhin auf ihren Premierentitel in Stuttgart wartet.