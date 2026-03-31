Porsche Tennis Grand Prix: Welches Auto gewinnt die Siegerin in 2026?

Beim Porsche Tennis Grand Prix 2026 gibt's wieder den coolsten und vor allem schnellsten Siegerpokal der Tennistour!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 31.03.2026, 22:13 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Porsche Das Siegerinnenauto 2026: ein Porsche 911 Carrera S Cabriolet in der Farbe Cartagenagelbmetallic

Es ist ja das Praktische beim Porsche Tennis Grand Prix: Man braucht im Prinzip nur den Hinflug buchen. Zumindest wenn man über das angemessene Selbstvertrauen für einen Turniersieg verfügt. Denn wenn's mit dem Titel klappt: Steht das Siegerinnenauto schon bereit zur Abfahrt!

Jaja, ganz so einfach ist's natürlich nicht. Stichwort Zulassung und Behörden. Aber der Gedanke, bald im eigenen Sportflitzer durch die Welt zu rauschen, ist für jede Teilnehmerin beim Porsche Tennis Grand Prix verlockend. Insbesondere Aryna Sabalenka wird heiß drauf sein: Die Weltranglisten-Erste stand schon vier Mal im Endspiel von Stuttgart und musste stets die Gegnerin davonbrausen lassen. Was im Vorjahr darin mündete, dass Sabalenka frustriert ankündigte, sich nun einen Porsche zu kaufen. Ob sie's tatsächlich getan hat oder in 2026 noch mal alles reinwirft? Die Konkurrenz hat es jedenfalls wieder in sich.

Porsche Tennis Grand Prix: Die Top 4 der Welt kommen nach Stuttgart!

Von 0 auf 100 in 3,7 Sekunden

In diesem Jahr wartet auf die Gewinnerin des Porsche Tennis Grand Prix: ein Porsche 911 Carrera S Cabriolet in der Farbe Cartagenagelbmetallic. Und die Sportwagenikone aus Zuffenhausen hat es in sich: Im Heck arbeitet der charakteristische Sechszylinder-Boxermotor – im Falle des Carrera S mit zwei Turboladern und beeindruckenden 353 kW (480 PS). Das 911 Carrera S Cabriolet beschleunigt mit dem Sport-Chrono-Paket in 3,7 Sekunden von 0–100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 308 km/h.

Um das letzte bisschen an Motivation aus den Teilnehmerinnen rauszuholen, wird das Siegerinnenauto natürlich wieder in der Porsche Arena knapp hinter dem Center Court aufgebaut…

Wer diesmal den Porsche holt und bei der Siegerehrung die ersten (langsamen!) Fahrversuche unternehmen darf?

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