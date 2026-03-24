Porsche Tennis Grand Prix: Stark besetzt, stark für die Region

Im Rahmen des Porsche Tennis Grand Prix kommt vom 11. bis 19. April 2026 wieder mal die absolute Weltspitze nach Stuttgart. Aber das Turnier ist noch so viel mehr...

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.03.2026, 10:11 Uhr

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© Porsche Aryna Sabalenka: Klappt's in diesem Jahr endlich mit dem ersehnten Titel?

Kaum ein anderes Turnier abseits der Grand Slams und 1000er-Events ist derart gut besetzt wie der Porsche Tennis Grand Prix. Sieben von zehn Spielerinnen haben bislang für das Traditionsturnier in Stuttgart zugesagt – darunter die aktuellen Top 4 der Tenniswelt mit Aryna Sabalenka und Iga Swiatek an der Spitze.

Verrückt eigentlich, wenn man die Geschichte kennt. Dieter Fischer, Drogeriebesitzer und Selfmademan, hatte in den 1970er-Jahren die wilde Idee, ein Tennisevent in Filderstadt zu veranstalten. Heraus kam, dank der Porsche-Unterstützung: der Porsche Tennis Grand Prix. Die erste Auflage erhielt mit Wunderkind Tracy Austin direkt einen großen Siegerinnennamen (sie gewann das Turnier vier Mal in Folge). Die Namen der Gewinnerinnen danach waren nicht weniger prominent. Martina Navratilova ist noch heute mit sechs Titeln die Rekordsiegerin. Den Porsche als Sieger-Auto? Gab’s damals schon. Noch bis 2005 wurde das Turnier im beschaulichen Filderstadt ausgetragen, in einer regulären Tennishalle. Die Parkplätze: daneben, mitten auf dem Feld.

Start der Sandplatzsaison ist in Stuttgart

Undenkbar fast, wenn man das professionelle Umfeld nach dem Umzug in die Porsche-Arena im Jahr 2006 kennt. Obwohl das Turnier größer und moderner geworden ist – die Lightshow beim Einmarsch der Spielerinnen ist legendär! –, hat man sich den familiären Ruf bewahrt. Das „Betthupferl“ mit Präsenten der Turnierpartner gibt's übrigens immer noch… Der Wohlfühlfaktor unter den Spielerinnen ist auch aufgrund der professionellen Leitung von Turnierboss Markus Günthardt und der Sportlichen Leiterin (und zweifachen Turniersiegerin) Anke Huber extrem hoch.

Einzigartig auch: der Sandplatz in der Halle. Während man früher im Herbst angesiedelt war, stellte der Umzug des Termins in den Frühling die Macher vor ein Problem. Wie wollte man die Topstars halten, wenn doch nun die Sand-Vorbereitung im Vordergrund stand? Mit dem Belagswechsel in 2009 hat man eine zweifach geniale Lösung gefunden. Zum einen läutet der Porsche Tennis Grand nun die Sandplatzsaison ein, zum anderen ist er dank des Dachs der Porsche-Arena im witterungsanfälligen April absolut regensicheres Terrain.

In der schwäbischen Landeshauptstadt ist das Turnier zudem perfekt angesiedelt. Immer wieder loben die Topstars das Gespür des fachlich versierten Publikum. Ohnehin gilt Stuttgart als die Tennishauptstadt Deutschlands. Nicht zuletzt auch im Verbund mit den BOSS Open im Juni, auf dem Weissenhof und auf Rasen. Und der Tennis-Nachwuchs: trainiert ebenfalls „im Ländle“, im Leistungszentrum Stuttgart-Stammheim.

Kids' Weekend extrem beliebt

Seiner sozialen Verantwortung ist sich der Porsche Tennis Grand Prix ebenso bewusst. Im Rahmen seines gesellschaftlichen Engagements unterstützt Porsche mit der Aktion „Asse für Charity“ die Arbeit gemeinnütziger Aktionen und spendet 100 Euro für jedes geschlagene Ass (man rundet am Ende zudem großzügig auf). Im vergangenen Jahr gingen 30.000 Euro an die Stuttgarter Kinderstiftung und die Stiftung Agapedia.

Auch in Sachen Nachwuchs zeigt man sich vorbildlich: zum Beispiel mit dem Kids’ Weekend am Qualifikationswochenende. Beim Kauf eines Erwachsenentickets haben hier zwei Kinder bis einschließlich 14 Jahre freien Eintritt. Die an die Porsche Arena angebundene Schleyer-Halle ist speziell an diesen Tagen mit jungem Publikum gefüllt – und das wird im Welttennis doch immer sehr gesucht. Ohnehin sind diese Tage ein großer Tipp: Neben großem Tennis stehen Autogrammstunden, Kinder-Pressekonferenzen oder virtuelle Porsche-Fahren auf dem Programm. Und speziell auf dem Trainingscourt mitten im Village sind die Kids an „ihren“ Spielerinnen hautnah dran und sammeln Autogramme und Selfies.

Ein Highlight in diesem Jahr zudem: der Turnierauftakt am Montag, für den sich die Macher des Turniers ein ganz besonderes Schmankerl ausgedacht haben…

Tickets gibt's hier!