Porsche Tennis Grand Prix: Iga Swiatek hofft auf Neustart unter Francisco Roig

Iga Swiatek wird beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart das erste Turnier mit Francisco Roig bestreiten. Unter der Ägide des ehemaligen Trainers von Rafael Nadal soll der Erfolg zurückkehren.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 13.04.2026, 21:33 Uhr

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© Getty Images Bislang spielte Iga Swiatek eine enttäuschende Saison

Iga Swiatek ist zurück auf ihrem geliebtem Sand - und wird beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart das erste Turnier mit ihrem neuen Trainer Francisco Roig bestreiten. “Es läuft wirklich super", berichtete die sechsfache Grand-Slam-Siegerin in Baden-Württemberg. “Das ist ein Anfang. Wir lernen uns noch kennen.”

Swiatek hatte sich nach einem enttäuschenden Saisonstart Ende März von Wim Fisette getrennt und nach dem Turnier in Miami eine Pause eingelegt. Die Polin bereitete sich in der Akademie von Rafael Nadal auf die Sandplatzsaison vor und bekam dabei auch einige Tipps des Hausherren, wie sie in Stuttgart ausführte.

Nadal half nur vorübergehend

“Ich habe ihn gefragt, ob er vielleicht vorbeikommen und mich ein bisschen inspirieren könnte”, sagte Swiatek, die Nadal seit jeher als ihr größtes Vorbild bezeichnet. “Es war wirklich ein Privileg, ihn auf dem Platz zu haben. Ehrlich gesagt hatte ich keine großen Erwartungen, weil ich weiß, dass er super beschäftigt ist und viel zu tun hat.”

Wie Swiatek wenig überraschend bestätigte, wird Nadal nicht dauerhaft Teil ihres Teams sein. “Nun werde ich mit Francisco weitermachen. Er wird sich um den gesamten Prozess kümmern. Das ist vorerst der Plan und es gibt derzeit auch keine weiteren Pläne”, erklärte die ehemalige Weltranglistenerste, die im Ranking mittlerweile auf Rang vier zurückgefallen ist.

Roig, der von 2005 bis 2022 mit Nadal zusammenarbeitete und anschließend unter anderem Emma Raducanu trainierte, habe auf der Tour “vermutlich schon alles erlebt”. Genau nach dieser Erfahrung habe sie gesucht, so Swiatek. Bislang laufe die Zusammenarbeit mit ihrem neuen Trainer äußerst positiv.

Swiatek will sich “Zeit geben”

Auf Mallorca arbeiteten Roig und Swiatek auch an einigen technischen Unsauberkeiten im Spiel der 24-Jährigen. "Wenn ich einige Monate lang bestimmte Dinge nicht richtig gemacht habe, ist es natürlich nicht so, dass man am nächsten Tag aufwacht, das Richtige tut und es dann automatisch klappt“, erwartet Swiatek keine Wunderdinge. ”Ich versuche, mir Zeit zu geben. Francisco ermutigt mich auch dazu."

Einen ersten Testlauf unter Wettkampfbedingungen wird es für Swiatek in Stuttgart geben. Beim Porsche Tennis Grand Prix, den sie 2022 und 2023 gewann, trifft die an Position drei gesetzte Polin nach einem Freilos zum Auftakt auf die Deutsche Laura Siegemund.

Das Einzel-Tableau in Stuttgart