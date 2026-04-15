Porsche Tennis Grand Prix: Iga Swiatek zu stark für Siegemund

Laura Siegemund ist beim Porsche Tennis Grand Prix 2026 ausgeschieden. Die Siegerin der 2017er-Auflage unterlag Iga Swiatek mit 2:6 und 3:6.

von Florian Goosmann aus Stuttgart

zuletzt bearbeitet: 15.04.2026, 22:50 Uhr

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© Porsche Laura Siegemund

Swiatek erwischte dabei den klar besseren Start und rauschte schnell zu einer 3:0-Führung. Siegemund gelang zwar der Anschluss zum 2:3, dann aber zog die Polin erneut das Tempo an. Ein schwaches Aufschlagspiel von Siegemund beim 2:3 im zweiten Satz konnte diese zwar egalisieren, ein direkt darauf folgendes indes nicht.

“Es war nicht einfach, Laura wechselt gerne den Rhythmus”, sagte Swiatek im Anschluss. Und hob hervor, sich sehr darüber zu freuen, wieder beim Porsche Tennis Grand Prix am Start zu sein.

Während Siegemund sich wohl mehr erhofft hatte, kann Swiatek, zweifache Siegerin in Stuttgart (2022, 2023) zufrieden sein. Die Weltranglisten-Vierte hatte sich zuletzt in einer Formkrise befunden und sich von Coach Wim Fissette getrennt. In der vergangenen Woche war sie dann in der Rafa Nadal Academy zu Gast - hier stand Swiatek auch der 22-fache Majorsieger zur Seite. “Eine Ehre für mich, dass er ein paar Tage dabei war”, schwärmte Swiatek im Vorfeld des Turniers. Swiatek traf dort auch Francisco Roig, den sie als neuen Coach anheuerte.

Andreeva schlägt Titelverteidigerin Ostapenko

Swiatek trifft im Viertelfinale des Turniers auf die Siegerin der Partie zwischen Mirra Andreeva und Alycia Parks. Die US-Amerikanerin, aus der Qualifikation isn Hauptfeld gekommen, hatte am Mittag klar gegen Deutschlands Noma Noha Akugue gewonnen, Andreeva schlug Titelverteidigerin Jelena Ostapenko nach 1:4-Rückstand im dritten Satz noch mit 5:7, 6:2 und 6:4.

Nach dem Aus von Siegemund ist Eva Lys die letzte verbliebene deutsche Akteurin beim Porsche Tennis Grand Prix. Die 24-Jährige trifft noch am Mittwochabend auf Elina Svitolina.