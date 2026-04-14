Porsche Tennis Grand Prix: Match gedreht! Eva Lys schlägt Badosa

Was für eine Leistung von Eva Lys: Die 24-Jährige zeigte eine beherzte Leistung und Aufholjagd beim Porsche Tennis Grand Prix - und steht nach einem 2:6, 7:5, 6:4-Sieg über Paula Badosa im Achtelfinale.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 14.04.2026, 21:29 Uhr

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© Porsche

Da war ordentlich Tempo im Spiel! Und lange Zeit sah es so aus, als sei der Stuttgart-Ausflug für Eva Lys in 2026 nur ein kurzer.

Paula Badosa nämlich erwischte den besseren Start, ihr gelang direkt ein Break, das sie transportierte. Und schließlich zum Ende des ersten Durchgangs hin aufstockte. Auch Satz zwei lief für die Spanierin von Anfang an besser, sie führte bereits mit 4:1 und hatte drei Chancen zum 5:1. Aber Lys ließ sich nicht hängen, stellte auf den 5:5-Ausgleich. Beim 6:5 wehrte Badosa dann drei Satzbälle am Stück für Lys ab, die dann die vierte Chance für einen Entscheidungssatz nutzte.

Auch der startete mit Break für Badosa, aber Lys hielt direkt dagegen - auch wenn sie sich das Leben mit ihren am Ende 15 Doppelfehlern schwer machte. Vor allem aber: Lys ließ sich von Badosas druckvollem Grundlinienspiel nicht wegdrücken, sondern hielt dagegen, antizipierte hervorragend und übernahm bei jeder sich bietenden Möglichkeit selbst die Initiative. So auch bei eigener 5:4-Führung und Aufschlag Badosa: Zunächst verteidigte Lys energisch, die finalen Punkte spielte sie von vorneweg und erzwang drei Fehler der Spanierin zum Sieg.

“Ich wusste, wenn ich Paula etwas unter Druck setze, wird sie ein paar Fehler mehr machen. Im ersten Satz ist mir das nicht so gelungen", reflektierte Lys goldrichtig.

Lys nach Sehnenriss im Knie wieder da

Lys hatte zuletzt verletzt pausieren müssen. Bei den Australian Open hatte sie sich einen Sehnenriss im Knie zugezogen - der, wie sie in der Presserunde am Montag in Stuttgart berichtete - längere Zeit unentdeckt geblieben war. Woraufhin sie erst mal weiterspielte. Nach einer Auszeit infolge der Australian Open gab sie in Miami ihr Comeback, verlor dort, wie auch in Charleston aber direkt.

Gegen Badosa habe sie “gar nicht auf den Spielstand geguckt”, verriet Lys. ”Ich bin ohne jegliche Erwartungen in das Match gegangen." Sie sei eigentlich ganz froh, drei Sätze habe spielen zu können. “Der erste Sieg nach meiner Verletzung, noch dazu in Stuttgart: Das bedeutet mir sehr viel."

Viel Zeit zum Ausruhen bleibt Lys nicht: Bereits am Mittwochabend muss sie gegen Elina Svitolina ran.