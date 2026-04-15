Porsche Tennis Grand Prix: Eva Lys chancenlos gegen Svitolina

Eva Lys hat den Einzug ins Viertelfinale des Porsche Tennis Grand Prix deutlich verpasst.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 16.04.2026, 00:29 Uhr

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Eva Lys

Lys unterlag einer famos aufspielenden Elina Svitolina klar mit 1:6 und 0:6.

Svitolina traf am späten Abend in der Porsche-Arena fast alles. Lys hatte am Ende noch Spielbälle für ein Ehrenspiel im zweiten Satz, konnte aber auch diese nicht nutzen.

Damit geht der Porsche Tennis Grand Prix ohne deutsche Beteiligung in die finale Phase. Vor Lys hatte auch Laura Siegemund gegen die zweifache Stuttgart-Siegerin Iga Swiatek deutlich verloren.

“Um ehrlich zu sein: Ich habe nicht damit gerechnet, derart gut zu spielen heute”, sagte Svitolina. “Eva hat gestern gespielt, sie hat noch die Nachwirkungen von ihrem großen Fight gegen Paula gespürt.”

Lys hatte am Dienstagabend gegen Paula Badosa ein famoses Comeback hingelegt und nach 2:6, 1:4 und 15:40-Rückstand noch gewonnen. Umso bemerkenswerter, weil sie sich zu Beginn des Jahres einen Sehnenriss im Knie zugezogen hatte, der zunächst nicht als solcher diagnostiziert worden war. Anschließend fiel Lys mehrere Wochen aus und kehrte erst im März in den USA auf den Matchcourt zurück.