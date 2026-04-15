Porsche Tennis Grand Prix: Noma Noha Akugue verpasst Achtelfinale

Noma Noha Akugue muss weiter auf ihren Durchbruch auf WTA-Ebene warten.Die 22-Jährige unterlag in der ersten Runde des stark besetzten Sandplatzturniers in Stuttgart der US-Amerikanerin Alycia Parks mit 4:6, 2:6.

von SID / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 15.04.2026, 15:56 Uhr

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© Porsche Noma Noha Akugue

Akugue erlebte innerhalb weniger Tage die zweite Enttäuschung: Erst am Samstag war sie trotz guter Auftritte mit dem deutschen Billie-Jean-King-Cup-Team in Portugal in die Drittklassigkeit abgestürzt.

Beim 500er-Turnier in Stuttgart war die Weltranglisten-195. dank einer Wildcard dabei. Noha Akugue, die 2023 sensationell ins Finale am Hamburger Rothenbaum eingezogen war, ist üblicherweise auf der Challenger- oder ITF-Tour unterwegs. Gegen Parks hielt sie vor allem im ersten Satz gut dagegen, machte in den entscheidenden Momenten aber zu viele Fehler.

Damit erreichten nur zwei von fünf deutschen Spielerinnen das Achtelfinale. Laura Siegemund trifft am Abend auf die viermalige French-Open-Siegerin Iga Swiatek aus Polen, Hoffnungsträgerin Eva Lys bekommt es mit Elina Switolina aus der Ukraine zu tun.

Im ersten Match des Tages hatte Zeynep Sönmez aus der Türkei für eine Überraschung gesorgt: Sie schlug die Italienerin Jasmine Paolini mit 6:2, 6:2 und bestätigte damit ihre tolle Form. Für Paolini, French-Open- und Wimbledon-Finalistin 2024, bleibt die aktuelle Saison eine schwierige.