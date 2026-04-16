Eva Lys nach Aus bei Porsche Tennis Grand Prix: "Physisch echt angeschlagen"

Eva Lys (WTA-Nr. 78) konnte körperlich wenig entgegensetzen in ihrem Achtelfinalduell beim Porsche Tennis Grand Prix gegen Elina Svitolina. Dennoch reist sie mit positiven Gedanken aus Stuttgart ab.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 16.04.2026, 11:20 Uhr

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© Porsche Eva Lys

Zu klaren Siegen (oder Niederlagen) gehören ja meist zwei. Eine, die den Ball womöglich besonders gut im Schläger spürt. Und eine, die das nicht tut - oder generell mit dem linken Bein aufgestanden ist.

Elina Svitolina war in diesem Falle am Mittwochabend in der Porsche-Arena “die eine”. Die Ukrainerin traf wirklich alles, man spricht in diesen Fällen gerne von einem Spielrausch. 6:1, 6:0 hieß es am Ende nach gerade mal 54 Minuten Spielzeit. Eine krasse Klatsche natürlich, die man so nicht erwartet hatte nach Lys' fulminantem Comebacksieg gegen Paula Badosa am Tag zuvor. Aber eine Niederlage, die auch erklärbar ist.

Eva Lys: “Schade, dass ich schon heute wieder spielen musste”

Denn Lys, man kann es sich denken, war diesmal “die andere”. Die, der das Match gegen Badosa noch in den Knochen steckte - in Kombination mit ihrer verletzungsbedingten Pause aufgrund eines Sehnenrisses im rechten Knie im Januar.

Und der mangelnden Regenerationszeit in Stuttgart. “ Ich fand es sehr schade, dass ich schon heute wieder spielen musste”, sagte Lys entsprechend in ihrer Presserunde. "Deswegen hat man, glaube ich, einfach gesehen, dass es für so eine Spielerin wie die Svitolina einfach nicht gereicht hat." Man habe vermutlich ebenso gesehen, dass sie “physisch echt angeschlagen war nach dem Match gestern”. Ein Tag als Recovery und das Ganze hätte womöglich anders ausgesehen, fügte Lys an.

Lys reist dennoch mit positiven Gedanken aus Stuttgart ab. Dem Knie gehe es “glücklicherweise gut”. “Ich glaube, das ist auch das Wichtigste, was mich noch nach dem Match bei guter Laune hält.” Ebenso der Comebacksieg über Badosa. “Ich bin unglaublich glücklich, dass ich gestern das Match für mich entscheiden konnte. Ich glaube, ich konnte zeigen, dass ich das Level auf jeden Fall habe und jetzt einfach nur körperlich noch ein wenig arbeiten muss.”