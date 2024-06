Eva Lys übersteht auch zweite Runde der Wimbledon-Quali

Das Hauptfeld rückt für die Deutsche Eva Lys in Wimbledon immer näher. Auch in der zweiten Runde setzte sich Lys souverän durch und benötigt nur noch einen Sieg für den Einzug in das Hauptfeld.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.06.2024, 21:50 Uhr

© Getty Images

Eva Lys kommt auf dem grünen Rasen in Roehampton immer besser in Fahrt und steht kurz davor, in das Wimbledon-Hauptfeld einzuziehen. Gegen die Französin Séléna Janicijevic behielt die Deutsche souverän die Oberhand und triumphierte nach genau einer Stunde und einer Minute Spielzeit mit 6:3 und 6:0. Besonders im zweiten Satz ließ die Deutsche ihrer Gegnerin keine Chance mehr und spielte sich fast in einen Rausch.

In der Runde zuvor hatte Lys bereits gegen die Zypriotin Raluca Șerban ohne große Probleme mit 6:4, 6:4 gewonnen. Lys fehlt damit nur ein Sieg, dann steht sie im Hauptfeld der All England Championship, die am kommenden Montag beginnen. In der letzten Qualifikationsrunde spielt Lys gegen am Donnerstag um gegen Amanda Anisimova aus den USA.