Exhibition in Russland: Spieler müssen keine Sanktionen fürchten

Am kommenden Wochenende findet im russischen St. Petersburg eine Exhibition statt. Strafen müssen die teilnehmenden Spieler nicht fürchten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.11.2023, 20:51 Uhr

© Getty Images Auch Karen Khachanov schlägt in St. Petersburg auf

In St. Petersburg wird von Freitag bis Sonntag eine umstrittene Exhibition über die Bühne gehen. Obwohl das Event während des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine stattfindet, müssen die Teilnehmer keine Sanktionen fürchten. Das stellten sowohl die WTA als auch die ATP klar.

"Spielerinnen treten auf der WTA-Tour als unabhängige Vertragspartner an und haben nach eigenem Ermessen die Möglichkeit, in der Nebensaison ohne Strafe an einer Veranstaltung teilzunehmen", erklärte die WTA. Befürworten würde man das Event allerdings nicht.

Ähnlich wurde die ATP von der Nachrichtenagentur Reuters zitiert. "Die ATP hat in der Off-Season derzeit keine Beschränkungen in Bezug auf Exhibitions ausgegeben und als unabhängige Vertragspartner können die Spieler wählen, wo sie antreten", hieß es von Seiten der Herrenorganisation.

Bei den Männern werden in St. Petersburg unter anderem Karen Khachanov, Roberto Bautista Agut und Adrian Mannarino aufschlagen. Auf Frauenseite haben etwa Yulia Putintseva, Anastasia Potapova und Veronika Kudermetova ihre Teilnahmen angekündigt. Gesponsert wird das Event vom russischen Erdgasförderunternehmen Gazprom.