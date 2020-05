Fabio Fognini muss unters Messer

Fabio Fognini nutzt die turnierfreie Zeit nun auch, um seinen angeschlagenen Körper wieder in Schuss zu bringen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.05.2020, 15:21 Uhr

© GEPA Pictures Fabio Fognini möchte seinen Knöchelproblemen beikommen

Roger Federer hat es gewissermaßen vorgemacht, in weiser Voraussicht bereits unmittelbar nach den Australian Open einen Eingriff am Knie vollziehen lassen. Die Genesung des Schweizers schreitet planmäßig voran, in den Trainingsbetrieb ist Federer allerdings noch nicht wieder eingestiegen. Wozu auch, so die Aussage des Maestro vor einigen Tagen? Schließlich habe er ja noch kein Ziel vor Augen.

Fabio Fognini ergeht es ähnlich, auch wenn der Italiener eigentlich eine Teilnahme an einer Schaukampfserie in der Akademie von Patrick Mouratoglou ins Auge gefasst hatte. Ob Fognini, der vor wenigen Tagen seinen 33. Geburtstag gefeiert hat, dazu in der Lage sein wird, steht indes noch nicht fest. Wie der Monte-Carlo-Champion von 2019 nämlich in den sozialen Netzwerken bekanntgab, wird er sich zunächst einmal Operationen an beiden Sprunggelenken unterziehen.

Fognini in Australien in Runde vier

"ich habe während der letzten dreieinhalb Jahre Probleme mit meinem linken Knöchel gehabt, es ist eine Angelegenheit, an die ich mich gewöhnt habe", erklärte Fognini. "Dann hat sich mein rechter Knöchel in den letzten zwei Jahren auch noch aufgeführt. Ich hatte gehofft, dass die verschiedenen Probleme während unserer zweimonatigen Pause verschwinden würden, aber nachdem ich wieder begonnen habe zu trainieren, kamen sie zurück." Er hätte sich lange mit seinem Team ausgetauscht, so Fognini weiter, und sich dann für Arthoskopien an beiden Sprunggelenken entschieden.

Der Beginn des Jahres fiel für Fognini bei den Australian Open nicht schlecht aus - auch wenn er in der vierten Runde gegen Tennys Sandgren ausschied. Zuvor aber gewann der Mann aus Bergamo gegen Reilly Opelka und Jordan Thompson jeweils im Tiebreak des fünften Satzes.

“