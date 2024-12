Fabio Fognini tanzt sich in die Herzen der Italiener

Auch eine Art der Saisonvorbereitung: Fabio Fognini hat das italienische Pendant zu „Dancing with the Stars“ gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.12.2024, 08:56 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Fabio Fognini weiß, was das Publikum sehen will

Auf seine alten Tage wird Fabio Fognini noch einmal zum Schwerarbeiter! Im Herbst hat sich der mittlerweile 37-Jährige hauptsächlich über die ATP-Challenger-Tour wieder in die Top 100 gespielt, die Saison 2024 mit dem Erfolg in Montemar abgeschlossen. Da wäre eigentlich eine wohlverdiente Pause angesagt gewesen.

Stattdessen hat sich Fognini dazu entschieden, bei „Ballando con le stelle“ teilzunehmen, der italienischen Ausgabe von „Dancing with the Stars“. Und wenn man die Bilder so sieht, die da in den sozialen Medien kursieren, gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten: Entweder ist Fabio Fognini ein tänzerisches Naturtalent. Oder er hat richtig hart für seine Auftritte trainiert. Denn unterschätzen sollte man die sportliche Herausforderung keineswegs.

Das Publikum feiert Fognini

Dem Vernehmen nach treffen sich die Teilnehmer an den Tanzshows bis zu vier Mal wöchentlich mit ihren professionellen Gegenübern zum Üben. Diesen Aufwand muss man erst einmal leisten (wollen). In Österreich will sich in diesem Jahr ja der langjährige ATP-Profi und später Davis-Cup-Kapitän Stefan Koubek versuchen.

Fabio Fognini jedenfalls scheint eine neue Leidenschaft für die Zeit nach seiner Tenniskarriere gefunden zu haben. „Tanzen ist eine neue Sache, die ich, um ehrlich zu sein, nie gemocht habe, weil ich sie nie praktiziert habe“, erklärte er nach einem seiner Auftritte. Für den er aber fast ebenso viel Applaus bekommen hat wie für einen Sieg im Foro Italico beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom.

Ach, ja: Beim neben den ATP Finals größten Tennisevent in seinem Heimatland hat Fabio Fognini noch nichts Großes erreicht. „Ballando con le stelle“ hat er mit seiner Partnerin dagegen gewonnen.