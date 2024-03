Fall Simona Halep: Roddick und Clijsters greifen Mouratoglou an

Simona Halep wartet nach ihrer Anhörung vorm CAS auf eine Entscheidung in ihrem Dopingverfahren. Die Frage ist: Was hat Patrick Mouratoglou zu befürchten?

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.03.2024, 19:53 Uhr

© Getty Images Simona Halep

Der nämlich hatte Ende des vergangenen Jahres, rund ein Jahr nach dem Bekanntwerden der Dopingsperre von Halep, in einem Video zugegeben, dass das angeblich verunreinigte Nahrungsergänzungsmittel von seiner Akademie verabreicht worden sei.

Es war ein Video, das in mehrfacher Hinsicht überraschte, vor allem aber in Sachen Zeitpunkt: Hätte Mouratoglou das nicht früher zugeben können, um Halep zu schützen? Und außerdem: Hat er irgendwelche Konsequenzen zu fürchten oder wird alles an Halep hängenbleiben?

Fragen, die sich auch Andy Roddick in seinem neuen Podcast stellte, mit Gast Kim Clijsters.

"Es ist eine Katastrophe für jemanden, der über viele Jahre hinweg sehr beliebt und respektiert war im Sport", so Roddick - den auch den Zeitpunkt eines möglichen vorsätzlichen Dopings irritierte. Denn würde man seine Karriere wirklich mit 30 Jahren aufs Spiel setzen?

Roddick: "Hätte so viel Schuld auf mich genommen wie möglich"

"Für mich ist der größte Punkt: das Team", gab Clijsters zu bedenken. "Klar, sie hat Mittel genommen und hätte sich dessen bewusst sein müssen. (...) Wenn man aber Trainer hat, die die Kontrolle über alles um den Athleten herum übernehmen - ich nenne es sogar: manipulieren -, tue ich mich schwer damit, dass in diesem Falle Patrick ein Video macht und sagt, okay, das hat mein Team empfohlen. (...) Aber dass es dann keine Konsequenz für das Team gibt, das finde ich nicht verständlich. Dass nur der Athlet dran ist, der seinem Team vertraut hat."

Roddick sieht es ähnlich. "Wenn ich jemandem etwas verabreicht hätte, der mir vertraut hat: Da wäre ich in die Offensive gegangen und hätte für diese Person so viel Schuld auf mich genommen wie möglich. Hätte gesagt: 'Ich habe es ihr gegeben, es ist mein Fehler.' Ich verstehe, dass sie die Einzige ist, die den Preis zahlt, weil es in ihrem Körper ist und sie davon womöglich profitiert hat."

Auch Halep von Mouratoglou enttäuscht

Mouratoglou hatte Halep Anfang 2022 übernommen und nach einem Formtief wieder in die Spur gebracht. Halep gab im vergangenen Jahr die Trennung bekannt - auch enttäuscht darüber, dass Mouratoglou nicht früher die Schuld auf sich genommen hatte.

"Sie hat ihren Termin bei Gericht am selben Tag, an dem er Top-5-Listen über die besten Aufschläger auf Twitter veröffentlicht", so Roddick weiter irritiert.

Eine Entscheidung des CAS wird erst in einigen Wochen erwartet.