Fedal-Historie - Alle Siege von Roger Federer über Rafael Nadal im Überblick

Die Duelle der beiden Kumpel Roger Federer und Rafael Nadal hatten immer eine besondere Brisanz - hier haben wir alle Siege des "Maestros" in der Übersicht für Euch.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 01.10.2022, 13:11 Uhr

Die Duelle zwischen Rafael Nadal und Roger Federer hatten fast immer hochqualitatives Tennis zu bieten

Im Jahr 2004 standen sich Rafael Nadal und Roger Federer erstmals auf der ATP-Tour als Kontrahenten gegenüber. Damals gewann der Mallorquiner in der dritten Runde recht klar mit 6:3, 6:3. Wohl wussten beide damals noch nicht, dass noch insgesamt 39 weitere Duelle untereinander auf sie zukommen würden. Am Ende gingen genau 60 Prozent der Partien an den Spanier und 40 Prozent an den Eidgenossen.

Das letzte offizielle Aufeinandertreffen der beiden fand dann 2019 im Semifinale von Wimbledon statt - dieses konnte "King Roger" in vier Sätzen für sich verbuchen. Insgesamt also durchaus eine runde Sache, wenn auch mit leichten Vorteilen für den "Stier aus Manacor". Wir haben anlässlich des Karriereendes von Roger Federer alle Triumphe des Schweizers in einer Bildergalerie gesammelt. Viel Spaß beim durchblättern!

1. Sieg: ATP-Masters-Series-Turnier in Miami - Finale - 2:6, 6:7 (4), 7:6 (5), 6:3, 6:1 2. Sieg: Wimbledon 2006 - Finale - 6:0, 7:6 (5), 6:7 (2), 6:3 3. Sieg: Tennis Masters Cup 2006 in Shanghai - Halbfinale - 6:4, 7:5 4. Sieg: ATP-Masters-Series-Turnier in Hamburg 2007 - Finale - 2:6, 6:2, 6:0 5. Sieg: Wimbledon 2007 - Finale - 7:6 (7), 4:6, 7:6 (3), 2:6, 6:2 6. Sieg: Tennis Masters Cup 2007 in Shanghai - Semifinale - 6:4, 6:1 7. Sieg: ATP-World-Tour-Masters-1000-Turnier in Madrid 2009 - Finale - 6:4, 6:4 8. Sieg: ATP-World-Tour-Finals 2010 in London - Finale - 6:3, 3:6, 6:1 9. Sieg: ATP-World-Tour-Finals 2011 in London - Gruppenphase - 6:3, 6:0 10. Sieg: ATP-World-Tour-Masters-Turnier in Indian Wells - Halbfinale - 6:3, 6:4 11. Sieg: ATP-World-Tour-500-Turnier in Basel 2015 - Finale - 6:3, 5:7, 6:3 12. Sieg: Australian Open 2017 - Finale - 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3 13. Sieg: ATP-World-Tour-Masters-Turnier in Indian Wells - Achtelfinale - 6:2, 6:3 14. Sieg: ATP-World-Tour-Masters-Turnier in Miami 2017 - Finale - 6:3, 6:4 15. Sieg: ATP-World-Tour-Masters-Turnier in Shanghai 2017 - Finale - 6:4, 6:3 16. Sieg: Wimbledon 2019 - Halbfinale - 7:6 (3), 1:6, 6:3, 6:4

Hier findet ihr noch ein paar Videos zu den oben ersichtlichen Partien

ATP-Masters-Series Miami 2005 / Finale:

Wimbledon 2006 / Finale:

Wimbledon 2007 / Finale:

Tennis Masters Cup 2007 Shanghai / Semifinale:

ATP-World-Tour-Finals 2010 London / Finale:

ATP-World-Tour-Masters Indian Wells 2012 / Semifinale:

ATP-World-Tour-500 Basel 2015 / Finale:

Australian Open 2017 / Finale:

ATP-World-Tour-Masters Indian Wells / Achtelfinale & Miami / Finale 2017:

ATP-World-Tour-Masters Shanghai 2017 / Finale:

Wimbledon 2019 / Semifinale: