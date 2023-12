Federer: "Ich hoffe, dass Rafa nächstes Jahr sehr stark zurückkommt"

Roger Federer findet nur nette Worte bezüglich seiner größten Tennisrivalen Rafael Nadal und Novak Djokovic und spricht in einem kürzlich gegebenen Interview über die Rückkehr seines guten Freundes Nadal, sowie über die Langlebigkeit des Serben.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 12.12.2023, 17:34 Uhr

Rafael Nadal bereitet sich in Kuwait auf die neue Saison vor

Seit über einem Jahr ist Roger Federer nun offiziell im Ruhestand und hält sein Versprechen, kein Geist für die Tenniswelt zu sein und erscheint hier und dort in der Öffentlichkeit, sichtlich seinen Tennis-Ruhestand genießend.

Auf dem Weg nach China gab der Schweizer CGTN Sports Scene ein Interview, in dem er sich zu allen aktuellen Tennis-Nachrichten äußerte. Vor allem sprach der 20-fache Grand-Slam-Sieger über Djokovics aktuelle Dominanz und das Comeback von Rafael Nadal, der nach einem Jahr Pause zum ersten mal wieder bei einem ATP-Turnier aufschlagen wird, welches Ende des Jahres in Brisbane beginnt. "Ich hoffe das Rafa nächstes Jahr sehr stark zurückkommen kann", wie die ehmalige Nummer 1 der Weltrangliste erklärte.

Federer: "Es war fantastisch mit ihnen den Platz zu teilen"

Der serbische Tennisstar machte deutlich, dass er noch nicht in den Ruhestand will, was Federer begrüßt. „Ich war wirklich glücklich und dankbar, fast 40 bis 50 Mal gegen jeden von ihnen gespielt zu haben, also habe ich viele Erinnerungen an viele großartige Matches und Kämpfe.Ich habe so oft Fragen über sie beantwortet und kann nur die besten Dinge über sie sagen. Es war großartig, so viele Jahre mit ihnen den Platz zu teilen." Des weiteren hofft er, dass Novak noch viele Jahre auf der Tour zu sehen sein wird, denn: "es ist wirklich gut für das Spiel, diese Jungs noch dabei zu haben.“

Die "Big-Three"

Federer, Djokovic und Nadal dominierten gemeinsam die Tenniswelt für zwei Jahrzehnte und werden in die Geschitsbücher als die "Big-Three" eingehen. Insgesamt spielte der Schweizer 40-mal gegen den Spanier, wobei Nadal 24 Spiele gewinnen konnte. Außerdem spielte der Schweizer 50-mal gegen den Djokovic und konnte 23-mal das Spiel für sich entscheiden.

Die großen Zwei könnten dann bei den Australien-Open das erste Mal aufeinander treffen und das möglicherweise auch schon in der ersten Runde.