Federer, Nadal, Borg - so hat das Panel über die Legenden abgestimmt

Die Tennis-Experten haben gesprochen. Stand jetzt hat Roger Federer in Sachen Legendentum während der Open Era die Nase vor Rafael Nadal und Björn Borg vorne. Wir haben für Euch noch einmal den Breakdown und das genaue Ergebnis der Abstimmung.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.12.2020, 19:59 Uhr

© Getty Images Roger Federer und Rafael Nadal, ganz entspannt beim Laver Cup

Insgesamt haben 29 Experten an der Umfrage teilgenommen - und dabei eine Reihenfolge von eins bis acht nominiert. Für die Spitzenposition gab es acht Punkte, danach sieben, usw. Maximal wären also 232 Zähler möglich gewesen. Das Endergebnis sieht aus wie folgt:

Rang Spieler Punkte Erste Plätze 1 Roger Federer (SUI) 210 19 (2 geteilt) 2 Rafael Nadal (ESP) 175 2 (geteilt) 3 Björn Borg (SWE) 124 3 4 Andre Agassi (USA) 88 2 5 Pete Sampras (USA) 87 0 6 John McEnroe (USA) 85 1 7 Novak Djokovic (SRB) 74 0 8 Boris Becker (GER) 51 0 9 Rod Laver (AUS) 50 0 10 Jimmy Connors (USA) 38 0 11 Arthur Ashe (USA) 17 1 12 Ivan Lendl (CZE) 12 0 13 Thomas Muster (AUT) 10 1 14 Stefan Edberg (SWE) 5 0 15 Mats Wilander (SWE) 1 0 15 Goran Ivanisevic (CRO) 1 0 15 Guillermo Vilas (ARG) 1 0 15 Thomas Emmrich (GER) 1 0

Und so haben die Experten im Einzelnen abgestimmt. Gut begründet mithin. Florian Regelmann (spox.com) begründet seine Wahl etwa so: "Es gibt nichts Schöneres in der Welt des Sports, als Roger Federer Tennis spielen zu sehen. Und es ist nicht mal knapp." Auch Marcel Meinert (Sky) hat sich für den Schweizer an Position eins entschieden: "The One and Only, Stilikone und Gentlemen.". Christian Barschel vom tennisMAGAZIN urteilt: "Federer ist Tennis! Mehr muss man nicht sagen."

Alexander Tagger von der Kleinen Zeitung in Graz meint: "Sein Erfolg spricht für sich – er hat Tennis auf der Weltbühne einen Platz in vorderster Reihe erarbeitet. Zudem ein fairer Sportsmann, den die Massen lieben."

"Borg ist der Inbegriff einer Legende"

Paul Häuser (Sky) ist einen anderen Weg gegangen - hin zu Andre Agassi: "Was für ein unglaubliches Talent. Was für eine unglaubliche Geschichte mit Höhen und Tiefen. Was für ein großartiger Typ. Für mich mit „Open“ auch die bislang beste Sportbiographie." Und Christian Schwell (Sandplatzgötter) hat sich als Mann der alten Schule gezeigt: "Borg, weil er in meiner Wahrnehmung nach der erste Tennisspieler war, der weit über seinen eigenen Sport und dessen Fans „gewirkt“ hat. Der erste Popstar des Tennis, ähnlich wie Ali im Boxsport oder Pele/Maradona im Fußball."

Ähnlich argumentiert Sebastian Kayser von der BILD: "Björn Borg ist der Inbegriff der Legende, weil bei ihm alles zusammenkommt: sportliche Erfolge, vor allem seine Serie an Wimbledon-Siegen, epische Matches wie gegen McEnroe, sein Wesen inklusive seines Auftretens und Aussehens, sein Crash nach der Karriere plus Comeback mit Holzschläger. Dass sein Leben verfilmt wurde, ist nur eine logische Folge."

Hier die Top 5 der Experten ...