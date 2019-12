Federer schlägt Zverev beim China-Schaukampf

Die Schaukampf-Tour von Roger Federer und Alexander Zverev hat in China ihr Ende gefunden. Der Schweizer besiegte die deutsche Nummer eins in Hangzhou in drei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.12.2019, 09:05 Uhr

© Getty Images Roger Federer wir erst wieder in Melbourne zu sehen sein

Wenn das große Business ruft, dann unterbricht Roger Federer schon mal sein Trainingslager in Dubai und macht sich auf nach Hangzhou, um dort ein paar Tennisbälle zu schlagen. Wie beinahe schon gewohnt mit Alexander Zverev, der ihm schon während der Südamerika-Tour als Knappe zur Seite gestanden hatte. Immerhin wurden den chinesischen Zuschauern drei Sätze geboten, dem Vernehmen nach auf unterhaltsamem Niveau.

Egal, wie lange die Karriere des 38-Jährigen auf der ATP-Tour noch andauert, in Hangzhou wird man Federer bis mindestens 2023 sehen. Ob mit immer mit seinem deutschen Protegé, wird sich weisen. Alexander Zverev jedenfalls wird sich nach dem Schaukampf gleich Richtung Australien aufgemacht haben, schon am Freitag wird er das deutsche Team beim ATP Cup gegen Gastgeber Australien anführen. Und mit Alex de Minaur einen Gegner vorfinden, der einen anderen Spielplan verfolgt als der Maestro.

Federer nimmt sich bis zu den Australian Open vom Wettkampftennis frei, hat sich in jüngerer Vergangenheit eher den geschäftlichen Dingen zugewandt, sich bei einem Schweizer Sportschuh-Hersteller um einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag eingekauft. Und als Gesellschafter dieses Unternehmen im riesigen chinesischen Markt sicherlich gute Dienste geleistet.