ATP Masters Madrid: Jiri Lehecka klettert mit Bedacht

Jiri Lehecka spielt am Abend in Madrid sein erstes Halbfinale auf Masters-Level. Der nächste Schritt in Richtung Weltspitze könnte folgen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 03.05.2024, 13:29 Uhr

© Getty Images Jiri Lehecka spielt gegen Felix Auger-Aliassime um die Finalteilnahme in Madrid.

Jiri Lehecka erlebt in Madrid eine besondere Woche. Zuerst sorgte der Tscheche im Achtelfinale für den letzten Auftritt von Rafael Nadal in der spanischen Hauptstadt. Dann folgte in der Runde der letzten acht Spieler der frühzeitige Halbfinaleinzug durch die verletzungsbedingte Aufgabe von Daniil Medvedev.

Mit Felix Auger-Aliassime wartet im heutigen Halbfinale (ab 20 Uhr) ein Gegner, der aktuell wieder die Form vergangener Zeiten wiederfindet und hofft, sein stetes Auf und Ab beenden zu können. Jiri Lehecka hat hingegen mit dem Erreichen des Halbfinals einen nächsten Karriereschritt gemacht, war auf Mastersebene doch das jüngste Viertelfinale in indian Wells das bisher beste Ergebnis, ausgenommen vom Viertelfinale bei den Australian Open vergangenen Jahr.

Lehecka kann Top20 erreichen

Ein neues Karrierehoch in der Weltrangliste ist mit Platz 22 bereits jetzt sicher. Ein Finaleinzug würde den erstmaligen Einzug unter die 20 besten Spieler der Welt bedeuten. Der 22-Jährige steigt die Leiter im Ranking schrittweise herauf und besticht mit einer Konstanz, der nach und nach ein Tick mehr Klasse hinzugefügt wird. Die nächste Trittstufe wartet bereits in der Caja Magica.

