Federer und die verdrehte Hose in Wimbledon

Das ist die Geschichte von Roger Federers Fashion-Fauxpas auf dem Centre Court in Wimbledon im Jahr 2007, die den Schweizer nur noch sympathischer macht.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 27.06.2024, 23:38 Uhr

Wir gehen zurück in der Zeit, und zwar in das Jahr 2007. Der damals 26-jährige Federer schlug zu seinem bereits fünften Wimbledontitel auf. Sein damaliger Finalgegner war niemand anderes als der junge Rafael Nadal. Nach fünf dramatischen Sätzen war es endlich soweit für den Schweizer: Er gewann erneut den Grand-Slam in London. Doch nach diesem spektakulären Sieg blieb dem Ausnahmespieler nicht viel Zeit zum regenerieren. Denn noch auf dem Platz musste der Schweizer, über seine Tennisklamotten drüber, in einen stylischen weißen Anzug reinschlüpfen.

Auf dem Weg zur Trophäe und der Siegerbühne wollte der aufgeregte junge Federer seine Hände in die Hosentaschen stecken. Doch dann der Schock: Da waren keine Taschen. In der Hitze des Gefechts hatte der junge Schweizer die Hose falschherum angezogen. “Das war wahrscheinlich der lustigste und peinlichste Moment meiner Tenniskarriere”, wie der 20-fache Grand-Slam-Sieger nun mit einem Grinsen reflektierte. “Ich dachte nur oh mein Gott, dass wird so schlecht auf den Fotos aussehen. Aber mir ist egal und keiner weiß es”, kommentierte Federer weiter. Keiner wusste es- bis jetzt. Es ist eine lustige Anekdote, die die Schweizer Legende nur noch sympathischer macht (wenn das überhaupt geht). Federer stand 2007 übrigens in allen Endspielen der Grand-Slam-Turniere. Neben dem Sieg in Wimbledon gewann der Ausnahmespieler noch in Australien und bei den US-Open.