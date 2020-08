Federer und Nadal nicht dabei? Novak Djokovic reagiert auf Absagen

Die Nummer eins der Welt bei den Männern Novak Djokovic geht als großer Favorit in die US Open 2020. Die Chancen auf seinen 18. Grand-Slam-Titel stehen gut, sind doch mit Rafael Nadal, Roger Federer und Stan Wawrinka gleich drei ehemalige Sieger nicht am Start.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.08.2020, 16:09 Uhr

Während Federer aufgrund einer Knie-OP den Rest der Saison 2020 nicht mehr aufschlagen wird, sagte Nadal seinen Start aufgrund der Coronavirus-Krise ab. Wawrinka bestreitet gleichzeitig zum Swing in den USA zwei Challenger-Turniere in Prag - auf Sand.

Djokovic findet, dass das Teilnehmerfeld in Flushing Meadows noch immer stark sei. "Es ist natürlich komisch, dass Federer und Nadal nicht hier sind", sagte Djokovic. "Man wird sie vermissen, weil sie Legenden des Sports sind. Aber außer Federer, Nadal und Wawrinka sind die besten Spieler der Welt hier."

"Es wäre respektlos gegenüber den anderen Spielern, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte ohne Roger und Rafa bessere Chancen", sagte Djokovic, und hob andere auf eine Stufe mit den Big-3. "Thiem, Zverev, Tsitsipas, Medvedev, diese Jungs sind genauso stark wie wir drei. Jeder kann gewinnen, vor allem nach sechs Monaten ohne der Tour. Wir wissen nicht, wie es sich auf dem Platz anfühlen wird."

Djokovic-Kehrtwende

Dabei war lange nicht klar, ob Djokovic selbst bei den US Open überhaupt antreten wird. Er kritisierte im Vorfeld die "extremen" COVID-19-Protokolle. Als einer von wenigen Spielern wohnt er in New York in einer privaten Unterkunft, weil er sich in einem Hotelkomplex nicht wohl fühlen würde. Der 33-Jährige nimmt damit einen großen finanziellen Aufwand auf sich.

"Ich habe nie an eine andere Option gedacht. Ich bin froh, mir das leisten zu können und jetzt die Möglichkeit zu haben, raus zu gehen und im Garten meine Ruhe zu finden. In dieser Umgebung zu sein - mit einigen Bäumen - ist ein Segen. Wir sind trotzdem Teil der Blase, vier Leute kontrollieren die Eingänge zum Haus."

Djokovic infizierte sich in der Spielpause mit dem Coronavirus. Bei seiner von ihm organisierten Adria Tour kam es zu mehreren Ansteckungen, auch der 33-Jährige, drei weitere Spieler und seine Ehefrau waren betroffen.

Djokovic deutete an, dass seine Ausdauer durch die Erkrankung etwas in Mitleidenschaft gezogen wurde. "Ich habe einige Untersuchungen gemacht, alles scheint in Ordnung. Bluttests, Urintests, alles, was möglich war."