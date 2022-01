"Fickt Euch!" - Nick Kyrgios teilt schon wieder aus

Nick Kyrgios hat einen Tag nach seinem Triumph im Doppel bei den Australian zum Rundumschlag gegen die Medien und den besiegten Landsmann Max Purcell ausgeholt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.01.2022, 10:38 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios ist schon wieder angriffslustig

Der Frieden, den Nick Kyrgios mit den Fans, den Kollegen und sich selbst gemacht hat, war nur von kurzer Dauer. Am Sonntag holte der frisch gebackene Doppel-Champion der Australian Open 2022 auf Instagram zu einem Rundumschlag aus. Zunächst einmal gegen die Medien, die seine Äußerungen nach dem Sieg an der Seite von Thanasi Kokkinakis komplett falsch interpretiert hätten.

„Fickt Euch, Medien, ganz ehrlich“, setzte Kyrgios also an. „Ich habe nichts Respektloses zu Ashleigh Barty gesagt . Ich habe gesagt, dass die Zuschauer in diesem Jahr fantastisch waren und dass Thanasi Kokkinakis und ich dazu einen großen Teil beigetragen haben. Ash´s Vater ist zu mir gekommen und hat das sogar gesagt. Alles was ich gesagt habe, war, dass wenn ich spiele, die Stadien weltweit voll sind. Ich bin mit Ash aufgewachsen wund wusste immer um ihr Potenzial.“

Kyrgios kein Fan von Purcell

Richtig Fett bekam aber auch Max Purcell ab, gegen den Kyrgios im Doppelfinale gewonnen hatte. „Und zu Dir, Max Purcell, Du Donut, bezüglich Deiner Kommentare nach dem Match - Du hast offensichtlich keine Ahnung von Unterhaltung und Sport. Solltest Du es noch nicht bemerkt haben: Es gibt einen Grund, warum die Leute zu meinen Matches kommen, und zwar, weil mein Level und mein Spiel es wert sind, angesehen zu werden.“

Und weiter: „Das nächste Mal, wenn Du ein Grand-Slam-Finale verlierst, solltest Du einfach den Kopf runter nehmen und versuchen herauszufinden, wie man die wichtigen Punkte besser spielt. Es gibt keine Notwendigkeit, andere Australier in den Medien schlecht zu machen, weil die Leute lieber Farbei beim Trocknen zusehen als Dir mit Deinem Serve-and-Volley-Spielstil.“

Hier das Doppel-Tableau bei den Australian Open 2022