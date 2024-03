FILA und tennisnet schicken deine Mannschaft zum Porsche Tennis Grand Prix Finalsonntag nach Stuttgart!

Das ist eure große Chance, Spitzentennis aus nächster Nähe zu erleben - beim topbesetzten Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart. FILA und tennisnet machen's möglich...

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.03.2024, 11:27 Uhr

Denn in Stuttgart ist mal wieder das Who's who der Tennisdamen am Start - unter anderem mit der Weltranglisten-Ersten und amtierenden French-Open-Siegerin Iga Swiatek, Australian-Open-Siegerin Aryna Sabalenka, US-Open-Siegerin Coco Gauff und Wimbledonsiegerin Marketa Vondrousova. Mehr Grand-Slam-Tennis geht nicht...

Dazu gesellen sich die ehemaligen Major-Siegerinnen Emma Raducanu, Jelena Ostapenko und Angelique Kerber, neben vielen anderen...

Und vielleicht auch... ihr?

Denn ihr könnt sechs Finaltickets für eure Mannschaft gewinnen, um rechtzeitig für euren eigenen Mannschaftsspielen im Sommer noch mal ganz genau zu schauen, wie's die Profis machen! Ohne euch zu nahe zu treten: Schaden kann das sicher nicht. ;-)

So gewinnt ihr Tickets!

Was ihr dafür tun müsst? Schickt uns bis zum 14. April ein Foto eurer Mannschaft auf Facebook, Instagram oder per Mail - mit dem Hashtag #FILA.

Und dann: Braucht ihr nur noch etwas Glück und könnt beim Porsche Tennis Grand Prix die Besten der Besten im Finale live und hautnah erleben!

Wir wünschen euch viel Erfolg!