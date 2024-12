Formel 1 in Abu Dhabi: Sinner schwenkt die Flagge, Sabalenka tanzt in der Box

Beim letzten Rennen der Formel-1-Saison 2024 in Abu Dhabi haben sich auch die beiden derzeit besten Tennisprofis gezeigt: Jannik Sinner und Aryna Sabalenka.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.12.2024, 08:05 Uhr

© Getty Images Max Verstappen und Jannik Sinner beim Formel-1-Rennen in Abu Dhabi

Wenn die Tennisprofis gerade mal ein paar freie Tage zur Hand haben, zeigen sie sich ja gerne im Umfeld der Formel 1. In Monte-Carlo sind die Wege dafür kurz, allerdings findet der Grand Prix dort in der Regel parallel zu den French Open statt. Da haben es pensionierte Legenden wie Roger Federer oder Serena Williams schon etwas einfacher. Die beiden haben in diesem Jahr ja beim Rennen in Miami vorbeigeschaut.

Im Augenblick ruht der Tenniszirkus aber. Wenn man mal von den beeindruckend vielen Schaukämpfen absieht, die allerorten ausgetragen werden. An einem ebensolchen in Dubai wird in ein paar Tagen auch Aryna Sabalenka teilnehmen. Davor zeigte sich die Nummer eins der WTA-Weltrangliste aber in Abu Dhabi. Und dort ganz explizit in der Box des Alpine-Rennstalls, wo Sabalenka mit ein paar Mitgliedern der Crew ein Tänzchen wagte.

Auch Jannik Sinner wollte sich das letzte Rennen des Jahres nicht entgehen lassen, posierte als amtierender (inoffizieller) ATP-Weltmeister mit dem nunmehr viermaligen (offiziellen) Formel-1-Weltmeister Max Verstappen. Auf den musste Sinner in seiner zweiten Funktion aber doch ein wenig warten: Denn der Südtiroler beendete mit der karierten Flagge den Grand Prix in Abu Dhabi, winkte als ersten Fahrer Lando Norris durch. Verstappen beendete das Rennen auf Position sieben.

Ach, ja: Mit Grigor Dimitrov und Sorana Cirstea haben sich zwei weitere prominente Tenniscrack das PS-Spektakel nicht nehmen lassen.