Frances Tiafoe: Meine letzten Worte an den Maestro

Der sportliche Wert des diesjährigen Laver Cups muss sich noch zeigen. Der Laver Cupp 2022 wird dagegen immer seinen festen Platz im Geschichtsbuch des Tennis haben – es war der letzte Auftritt von Roger Federer. Mit ihm auf dem Platz: Frances Tiafoe. Der US-Boy erinnert sich am Rande des diesjährigen Laver Cups in Vancouver an die bewegenden Augenblicke, als er Roger Federer nach dessen Abschiedsspiel die Hand schüttelte.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.09.2023, 11:45 Uhr

© Getty Images

Der 25-jährige Tiafoe hatte die einzigartige Gelegenheit, im letzten Karrierematch des heute 42-jährigen Schweizers zu spielen, als er gemeinsam mit Jack Sock im Doppel gegen Federer und Rafael Nadal antrat. Das amerikanische Duo siegte in einem denkwürdigen Match in der O2 Arena in London mit 4:6, 7:6 (2), 11:9.

In einem Interview mit der "New York Times" erinnert sich Tiafoe jedoch daran, dass an diesem emotionalen Tag das Ergebnis kaum eine Rolle spielte: "Jack und ich haben darüber gescherzt, ob wir uns anstrengen sollten oder nicht, ob wir eine gute Show abliefern sollten. Ich bin froh, dass wir da rausgegangen sind und hart gespielt haben. Das Ergebnis war so irrelevant. Das Tennis hat an diesem Abend gewonnen", sagt er.

Nach diesem bewegenden Match tauschte Tiafoe am Netz einige Worte mit Federer aus, und er hat nun verrät, was er dem Tennisstar damals gesagt hat: "Danke für die letzten mehr als 20 Jahre. Ich danke dir nicht nur für dein Spiel auf dem Platz, sondern auch dafür, wer du als Mensch bist. Was du getan hast, wird niemals vergessen werden", erklärte Tiafoe voller Anerkennung in Richtung des Maestro.