Laver Cup: Chance auf eine Reprise? - Federer würde für Nadal noch einmal in den Ring steigen

Sollte Rafael Nadal beim Laver Cup seine Abschiedsvorstellung geben, wäre Roger Federer mit einem Kurz-Comeback dabei.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 19.06.2024, 23:35 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal und Roger Federer waren 2022 beim Laver Cup zusammen im Doppel angetreten

Es war wohl einer der emotionalsten Momente, die der Tennissport in den letzten Jahren zu bieten hatte: Als Roger Federer seine so erfolgreiche Karriere beim Laver Cup 2022 für beendet erklärte, griff der Schweizer unter Tränen zur Hand des neben ihm sitzenden Rafael Nadal, der gleichsam in die traurige Melancholie des Eidgenossen miteinstimmte. Ein Bild, das um die Welt ging und nicht nur die wahre Verbundenheit der zwei lebenden Tennislegenden dokumentierte.

Nun ist es ja kein Geheimnis, dass auch der “Stier aus Manacor” den Tennissport nicht mehr allzu lange professionell ausüben wird können. Zwar hört man immer wieder gegensätzliche oder abschwächende Wortmeldungen des Mallorquiners zu dem Thema, wie viel davon tatsächlich den Tatsachen entspricht und wie viel davon nur Wunschdenken ist, kann eigentlich nur der Spanier selbst beantworten.

“Wenn Rafa mich fragt, bin ich dabei”

Fakt ist, dass Nadal noch einige Fixpunkte in dieser Saison im Kalender dick angestrichen hat. Besonderes Augenmerk liegt auf den Olympischen Spielen in Paris, wo der 22-fache Grand-Slam-Champion mit Landsmann Carlos Alcaraz im Doppel-Wettbewerb antreten wird. Und auch für den bereits erwähnten Laver Cup Ende September hat der Iberer schon vorreserviert. Wäre dort vielleicht sogar eine Reunion mit Roger Federer im Doppel möglich?

Gegenüber der “Gazetta dello Sport” hat Federer zwar Zweifel, dass es dazu kommen werde, ausschließen will der 20-fache Major-Sieger jedoch nichts: “Ich glaube nicht, dass wir beim Laver Cup zusammen Doppel spielen werden. [..] Wenn Rafa mich fragt, bin ich dabei.” Lassen wir uns also überraschen, was der Frühherbst für uns bereit hält