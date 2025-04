Laver Cup: Sorgt Tommy Paul für Sauberkeit im Team World?

Taylor Fitz und Tommy Paul treten beim Laver Cup 2025 wieder als Paar auf. Allerdings wohl nicht aus einer Wohngemeinschaft heraus.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.04.2025, 18:05 Uhr

© Getty Images Tommy Paul vergangenes Jahr beim Laver Cup in Berlin

Neue Besen kehren angeblich gut. Was aber, wenn beide Teams im Laver Cup mit einem neuen Teamchef in die Bütt gehen? Für Europa wird das Amt des Kapitäns ab diesem September in San Francisco ja Yannick Noah übernehmen, für das Team World André Agassi. So gesehen also: Besen-Ausgleich. Zum Glück hat Agassi nun gestern einen echten Saubermann in sein Team berufen: nämlich Tommy Paul.

Warum man das weiß? Nun: Paul hat bei den Olympischen Sommerspielen in Paris ja mit Taylor Fritz ein Zimmer im Olympischen Dorf geteilt. Und während Fritz eigenen Angaben nach im Grunde täglich eine unheilige Unordnung im Apartment angerichtet hat, gab Tommy Paul das genaue Gegenteil. Fast wie Felix (Jack Lemmon) und Oscar (Walther Matthau) im Kultfilm „Ein seltsames Paar“.

Es ist andererseits aber davon auszugehen, dass Fritz und Paul in San Francisco eher kein Zimmer teilen werden. Schließlich ist diese Veranstaltung für die beteiligten Athleten doch etwas feudaler angelegt als Olympia, wo sich Kandidaten aus aller Herren und Frauen und Länder und Disziplinen tummeln.

Dem sportlichen Erfolg hat die Wohngemeinschaft von Fritz und Paul bekanntlich nicht geschadet: Die beiden konnten in Roland-Garros im Doppel die Bronzemedaille holen. Als dritter Teilnehmer aus dem Welt-Lager steht übrigens Ben Shelton schon fest.

Für die Europäer haben bislang Alexander Zverev und Carlos Alcaraz ihre Zusage gegeben. Und Tim Henman wurde als Vize-Kapitän ebenfalls schon vorgestellt.