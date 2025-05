Laver Cup: Youngster Joao Fonseca gibt sein Debüt

Joao Fonseca wurde von Neo-Kapitän Andre Agassi in das Team World für den Laver Cup 2025 in San Francisco einberufen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.05.2025, 21:49 Uhr

© Getty Images Joao Fonseca wird der jüngste Spieler in einem Laver-Cup-Team sein

Das ist natürlich ein gehöriger Vertrauensvorschuss, den Andre Agassi Joao Fonseca da einräumt. Denn der Brasilianer, in der aktuellen ATP-Weltrangliste an Position 65 notiert, wird gerade 19 Jahre alt geworden sein, wenn er für das Team World beim Laver Cup 2025 in San Francisco an den Start geht. Damit ist Fonseca der jüngste Spieler, der beim von Roger Federer ins Leben gerufenen Wettbewerb jemals für ein Team nominiert wurde.

Damit ist Fonseca aber auch der erste Nicht-US-Amerikaner, der in San Francisco für Agassi aufschlagen wird. Bis jetzt standen Taylor Fritz, Ben Shelton und Tommy Paul als Starter fest.

Auf Seiten der Europäer wird es auch einen Debütanten geben. Yannick Noah, wie Andre Agassi erstmals als Kapitän am Werk, hat nach Carlos Alcaraz und Alexander Zverev nämlich Holger Rune nominiert. Der Däne hat ja vor kurzem in Barcelona endlich wieder ein Turnier gewonnen, könnte für Team Europa also eine sportlich ansprechende Verstärkung sein.