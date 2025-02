Laver Cup: Zverev und Shelton auch in San Francisco dabei

Die Aufstellungen des Laver Cups 2025 in San Francisco nehmen Formen an. Während Alexander Zverev seine Zusage für das Team Europa gab, wurde Ben Shelton für das Team Welt nominiert.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 21.02.2025, 10:25 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev und Ben Shelton sind auch 2025 beim Laver Cup am Start.

Mit zwei neuen Coaches geht es vom 19. bis 21. September 2025 in San Francisco in die achte Auflage des Laver Cups. Während der Franzose Yannick Noah das „Team Europe“ führt, zeichnet sich der US-Amerikaner Andre Agassi für das „Team World“ verantwortlich.

Nachdem seitens der europäischen Auswahl bereits der Spanier Carlos Alcaraz verkündet war, wird auch der Hamburger Alexander Zverev zum Team dazustossen. Beide Spieler waren maßgeblich am Vorjahres-Erfolg in Berlin beteiligt. Zverev war genau fünfmal beim Laver Cup am Start und siegte bei all seinen bisherigen Teilnahmen mit seinem Team.

„Ich liebe es, Teil des Laver Cups zu sein. Teamkollegen mit einigen der besten Spieler der Welt zu sein, ist etwas ganz Besonderes. Ich freue mich dieses Jahr auch sehr auf San Francisco. Es ist super aufregend, im Heimstadion der Golden State Warriors zu spielen. Es wird so cool sein, in ihrer Arena zu spielen und die Atmosphäre zu erleben“, so der 27-jährige Zverev.

Für das Team Welt war bereits der US-Amerikaner Taylor Fritz nominiert, der nun von seinem Landsmann Ben Shelton beim Heimspiel im Chase Center unterstützt wird. Für Shelton wird es die dritte Teilnahme beim Laver Cup sein, wo er 2023 in Vancouver mit seinem Team triumphieren konnte.

Voller Vorfreude zeigte sich auch der 22-jährige Shelton: „Nichts ist vergleichbar mit dem Laver Cup. Es ist elektrisch. Das Mannschaftsformat, die Spannung, die Fans – es ist das nächste Level. Ich freue mich wirklich darauf, meinen dritten Laver Cup zu spielen, und zwar zum ersten Mal vor amerikanischem Publikum. Ich denke, dass die Atmosphäre in San Francisco ziemlich cool sein wird und wir voller Tatendrang und super motiviert sind, den Laver Cup zurückzugewinnen.“