Laver Cup: Tommy Paul verstärkt das Team World

Tommy Paul wird beim Laver Cup 2025 für das Team World aufschlagen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 01.04.2025, 20:02 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Tommy Paul schlägt für das Team World auf

Tommy Paul wird 2025 zum dritten Mal in seiner Karriere beim Laver Cup dabei sein. Wie die Veranstalter des Team-Wettbewerbs am Dienstag mitteilten, wird der 27-Jährige das Team World verstärken. Neben Paul werden auch seine Landsleute Taylor Fritz und Ben Shelton für die Gastgeber aufschlagen.

Der Laver Cup findet in diesem Jahr vom 19. bis 21. September in San Francisco statt, das Team World wird dabei zum ersten Mal von Andre Agassi betreut werden. “Ich freue mich sehr darauf, in San Francisco vor heimischem Publikum zu spielen. Und mit Agassi, einer der größten Legenden unseres Sports, als neuem Kapitän wird es unglaublich sein”, sagte der US-Amerikaner.

Für das Team World ist Pauls Zusage ein gutes Omen, war der aktuelle Weltranglisten-13. bei den Siegen in den Jahren 2022 und 2023 doch Teil der Mannschaft. “Ich war noch bei keinem Laver Cup, den das Team World verloren hat, also hoffe ich, dass ich diesen Schwung mitnehmen kann”, meinte Paul, der seine Teilnahme im Vorjahr verletzungsbedingt absagen musste.

In Berlin setzte sich die europäische Auswahl dank einer Aufholjagd am letzten Tag knapp mit 13:11 durch. Für die diesjährige Ausgabe haben beim Team Europe sowohl Carlos Alcaraz als auch Alexander Zverev bereits zugesagt.