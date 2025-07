Laver Cup: Casper Ruud auch 2025 in San Francisco dabei

Zum fünften Mal in Folge wird Casper Ruud für das Team Europe im Laver Cup aufschlagen. Diesmal vom 19. bis zum 21. September in San Francisco.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.07.2025, 15:22 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz und Casper Ruud beim bislang letzten Laver Cup in Berlin 2024

Casper Ruud wird nach den US Open noch ein verlängertes Wochenende in San Francisco anhängen. Denn der Norweger wird auch 2025 als Teil von Team Europa um den Sieg im Laver Cup mitstreiten. Zum fünften Mal in Folge - Ruud ist also Stammgast neben Alexander Zverev und Co. Neu ist bei der europäischen Equipe aber der Kapitän: Denn Yannick Noah wird Björn Borg ebenso ablösen wie Andre Agassi John McEnroe beim Team World.

Die Bilanz von Ruud beim Laver Cup kann sich im Einzel sehen lassen: Drei Siege konnte er feiern, lediglich 2024 in Berlin verlor Ruud gegen Francisco Cerundolo. Im Doppel gab es erst zwei Einsätze, beide im letzten Jahr: mit Stefanos Tsitsipas ging Ruud gegen Ben Shelton und Alejandro Tabilo chancenlos unter, an der Seite von Carlos Alcaraz gabe es gegen Shelton und Partner Frances Tiafoe aber dann doch ein Erfolgserlebnis.

Alcaraz wird auch 2025 für Europa aufschlagen, ebenso wie Debütant Holger Rune. Andre Agassi hat neben Taylor Fritz und Ben Shelton erstmals den brasilianischen Youngster Joao Fonseca eingeladen.