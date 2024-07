Laver Cup: Casper Ruud und Stefanos Tsitsipas komplettieren Team Europe

Casper Ruud und Stefanos Tsitsipas werden beim Laver Cup für die europäische Auswahl aufschlagen. Damit ist das Team von Björn Borg komplett.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.07.2024, 19:35 Uhr

© Getty Images Casper Ruud und Stefanos Tsitsipas schlagen beim Laver Cup

Casper Ruud und Stefanos Tsitsipas werden beim Laver Cup 2024 für Team Europe an den Start gehen. Das gaben die Veranstalter am Mittwoch bekannt. Demnach ist die sechsköpfige Mannschaft von Kapitän Björn Borg komplett.

“Casper und Stefanos sind erfahrene Laver-Cup-Spieler, die wissen, was es braucht, um Punkte zu gewinnen”, wurde Borg auf der Website zitiert. Sowohl Ruud als auch Tsitsipas werden zum insgesamt vierten Mal am Laver Cup teilnehmen.

Neben Ruud und Tsitsipas werden für die europäische Auswahl Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Daniil Medvedev und Rafael Nadal spielen. Für Team World haben bislang Alex de Minaur, Taylor Fritz, Tommy Paul und Ben Shelton ihr Kommen zugesagt.

Der Laver Cup findet in diesem Jahr vom 20. bis 22. September in Berlin statt. Titelverteidiger ist Team World, das im Vorjahr in Vancouver klar mit 13:2 gewann.