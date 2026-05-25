French Open 2026: Ella Seidel scheitert an Jelena Ostapenko

Ella Seidel hat in der ersten Runde von Roland-Garros gegen Jelena Ostapenko verloren.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 25.05.2026, 20:08 Uhr

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© Getty Images Jelena Ostapenko besiegte Ella Seidel in zwei Sätzen

Nach Tatjana Maria ist bei den French Open in Paris am Montag auch Ella Seidel ausgeschieden: Die Deutsche unterlag der einstigen Turniersiegerin Jelena Ostapenko mit 4:6 und 4:6.

Ostapenko, die nun auf Magda Linette trifft, könnte in der dritten Runde auf die vierfache French-Open-Siegerin Iga Swiatek treffen. Im Head to Head mit der ehemaligen Weltranglistenersten liegt die Lettin 6:0 voran.

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