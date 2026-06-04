French Open 2026: Errani/Vavassori sichern sich vierten gemeinsamen Mixed-Titel

Mit einem Comeback-Erfolg besiegten Sara Errani und Andrea Vavassori im Mixed-Endspiel der French Open 2026 das kanadische/US-amerikanische Duo Gabriela Dabrowski und Evan King im entscheidenden Match-Tiebreak und durften dadurch ihre vierte gemeinsame Major-Trophäe in die Höhe recken.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.06.2026, 13:42 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Mit einem Comeback-Erfolg im Endspiel von Paris sicherten Sich Errani/Vavassori ihren vierten gemeinsamen Mixed-Titel auf Grand-Slam-Ebene.

Auf dem Court Philippe-Chatrier erwischten Gabriela Dabrowski aus Kanada und der US-Amerikaner Evan King im Mixed-Finale der French Open 2026 den besseren Start und konnten mit vier gewonnenen Spielen in Folge schnell davonziehen. Zwar fanden Sara Errani und Andrea Vavassori besser ins Spiel und konnten sich ein Break zurückholen, mussten aber dennoch den ersten Durchgang nach einem sicher verwandelten Volley von Dabrowski abgeben.

Im weiteren Verlauf fand das italienische Duo bei den auch heute windigen Bedingungen aber immer bessere Lösungen gegen ihre stark servierenden Gegner, übernahmen mit ihrer spielerischen Stärke die Kontrolle und konnten einen schnellen 3:0-Vorsprung trotz abgegebener Doppel-Break-Führung sicher nach Hause spielen.

Auch im entscheidenden Match-Tiebreak hatte die italienische Paarung das Momentum weiterhin auf ihrer Seite und durfte nach einem abgeräumten Volley von Vavassori den 4:6, 6:3, 10:4-Erfolg nach 71 Minuten bejubeln.

Mit dem Erfolg in Roland Garros sicherten sich Errani/Vavassori ihren vierten gemeinsamen Mixed-Titel bei einem Grand-Slam-Turnier, nachdem sie 2024 und 2025 in New York und im vergangenen Jahr bereits in Paris triumphieren konnten.