French Open: Alexander Zverev nach drei Sätzen gegen Brandon Nakashima im Achtelfinale

Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev steht nach einem Dreisatz-Erfolg über den US-Amerikaner Brandon Nakashima im Achtelfinale der French Open.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 27.05.2022, 21:25 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev steht nach einem Erfolg über den US-Amerikaner Brandon Nakashima im Achtelfinale der French Open 2022

Olympiasieger Alexander Zverev steht zum fünften Mal in Serie im Achtelfinale von Roland Garros. Der Weltranglistendritte ließ beim 7:6 (7:2), 6:3, 7:6 (7:5) in seinem Drittrundenduell gegen den US-Amerikaner Brandon Nakashima nichts anbrennen und sparte Kraft für die kommenden Aufgaben.

Zverev, im vergangenen Jahr im Halbfinale von Paris, trifft nun auf den spanischen Qualifikanten Bernabe Zapata Miralles, der Nakashimas Landsmann John Isner besiegte.

"Habe die Atmosphäre hier genossen"

Zverev brauchte etwas, bis er voll im Match angekommen war. Ab dem Tiebreak des ersten Satzes übernahm er aber klar das Kommando und spielte seine Klasse gegen seinen erst 20 Jahre alten Gegner aus. Die deutsche Nummer eins peilt weiter den ersten Grand-Slam-Sieg an, dem Zverev 2020 bei der Finalniederlage in New York am nächsten kam.

"Ich habe mein Level deutlich angehoben, es war ein sehr anderes Match als vorgestern", sagte Zverev: "So war es mir viel lieber, und ich habe die Atmosphäre hier genossen." Der 25-Jährige bekommt es nun als klarer Favorit mit dem spanischen Qualifikanten Bernabe Zapata Miralles zu tun, der Nakashimas Landsmann John Isner besiegte. Zverev ist gut drin im Turnier und will es den Experten zeigen, die vor dem Start viel mehr über den Weltranglistenersten Novak Djokovic, Turnier-Rekordsieger Rafael Nadal und auch Shootingstar Carlos Alcaraz gesprochen hatten. Er pirscht sich Stück für Stück näher an die ganz großen Duelle heran.

